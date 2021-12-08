Поддерживают польскую армию: солдаты из Британии помогают пограничникам

Первые британские солдаты, которые прибыли на польско-белорусскую границу , поддерживают армию Польши. Они помогают нести службу пограничникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра обороны Польши Мариуша Блащака в Twitter .

"Первые солдаты из Великобритании поддерживают польскую армию на польско-белорусской границе. Задача британских солдат - отремонтировать временное ограждение, а также поддерживать и рассчищать дорожное сообщение", - отметил Блащак.

Pierwsi żołnierze z Wielkiej Brytanii wspierają Wojsko Polskie na granicy polsko-białoruskiej. Zadaniem żołnierzy brytyjskich jest reperowanie tymczasowego ogrodzenia oraz utrzymanie i udrożnienie połączeń drogowych. pic.twitter.com/FAQccTAQyA — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) December 8, 2021

Неделю назад президент Польши Анджей Дуда издал решение, в котором говорится, что 155 солдатам армии Британии разрешается оставаться в стране до конца апреля 2022 года. Эти нормы касаются и 150 эстонских солдат, которые также прибыли на границу для помощи коллегам.