Поддерживая молодежь, мы призываем украинцев жить и работать на Родине, - Тимошенко

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко посетила родильный дом в Чернигове

Восстановление системы помощи молодым родителям - один из реанимационных шагов, предложенных "Батькивщиной" для новой коалиции действий. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила во время посещения родильного дома в Чернигове, где она имела счастье поздравить роженицу с рождением сыночка Ивана, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Лидер "Батькивщины" подчеркнула, что помощь при рождении ребенка была отработана и дала замечательный результат при ее премьерстве.

После создания коалицией действий нового правительства выплата на первого ребенка должна составлять 50 тыс. грн, на второго - 100 тыс. грн, а после рождения третьего и более - сумма достигнет 150 тыс. грн.

Это просчитано и посильно для бюджета, заверила Тимошенко.