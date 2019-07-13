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Підтримуючи молодь, ми заохочуємо українців жити і працювати на Батьківщині, - Тимошенко

Новини » Політика    13.07.2019 - 13:09
Підтримуючи молодь, ми заохочуємо українців жити і працювати на Батьківщині, - Тимошенко
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко відвідала пологовий будинок в Чернігові

Відновлення системи допомоги молодим батькам - один з реанімаційних кроків, запропонованих "Батьківщиною" для нової коаліції дій. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила під час відвідування пологового будинку в Чернігові, де вона мала щастя привітати породіллю з народженням синочка Івана, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Лідер "Батьківщини" наголосила, що допомога при народженні дитини була відпрацьована і дала чудовий результат за її прем’єрства.

Після створення коаліцією дій нового уряду виплата на першу дитину повинна становити 50 тис. грн, на другу - 100 тис. грн, а після народження третьої і більше - сума сягатиме 150 тис. грн.

Це прораховано і посильно для бюджету, запевнила Тимошенко.

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