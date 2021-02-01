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"Поддерживал аннексию Крыма": президент Чехии назвал Навального националистом

Автор: Артур Родивилов

Арестованный в России оппозиционер Алексей Навальный является российским националистом. Его не следует считать борцом за демократию.

Об этом президент Чехии Милош Земан заявил в эфире радиостанции Frekvence 1.

Он считает, что Навальный только притворяется политиком, который выступает против режима президента РФ Владимира Путина.

"Он поддерживал аннексию Крыма, участвовал в ряде националистических маршей и, в-третьих, поддерживал сталинские депортации чеченцев, так что же он за борец за демократию? Я думаю, что он российский националист", - сказал президент Чехии.

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В марте 2014 года, когда Россия оккупировала Крым, Навальный заявлял, что действия президента РФ на полуострове, по его мнению, - это не геополитика, а "личная месть Путина всему украинскому народу, который своей революцией подал плохой пример россиянам".

В ноябре 2019 года Навальный заявил по поводу Крыма, что "фарш обратно не провернешь". По его словам, аннексия полуострова была незаконной, но там уже 2 млн человек с российскими паспортами.

Напомним, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил массовые задержания и применения силы в отношении участников в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Он призвал Россию выполнять свои международные обязательства.

Как и в прошлую субботу, полиция жестко задерживала участников акций, на которые не выдавали разрешение московские власти из-за карантина в России. Большинству задержанных инкриминируют нарушение карантинных мер.

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Новости Украины НавальныйМилош Земан