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Акции за Навального: ЕС осудил жестокость российских силовиков

Брюссель, Воскресенье 31 января 2021 22:59
Акции за Навального: ЕС осудил жестокость российских силовиков
Фото: Жозеп Боррель (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил массовые задержания и применения силы в отношении участников в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Он призвал Россию выполнять свои международные обязательства.

Соответствующее заявление опубликовано в Twitter Борреля.

Он отметил, что люди должны иметь возможность осуществлять свое право на демонстрации

"Я сожалею о массовых задержаниях и непропорциональном применении силы против протестующих и журналистов в России вновь сегодня. Люди должны иметь возможность осуществлять свое право на демонстрации, не опасаясь репрессий", - говорится в сообщении.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен осудил российские власти за их жесткую реакцию на протесты по всей стране, призвав освободить тех, кто задержан за демонстрацию своих прав, включая Алексея Навального.

В посольстве США в России на фоне проходящих акций призвали власти соблюдать международные обязательства в области прав человека. МИД РФ в ответ обвинил США во вмешательстве в дела России.

Напомним РБК-Украина писало, что полиция отпустила Юлию Навальную. Жену политика отпустили под обязательство явиться в суд завтра, 1 февраля.

Ранее сообщалось, что в России завершились акции в поддержку Алексея Навального, который находится в СИЗО после возвращения из Германии.

Как и в прошлую субботу, полиция жестко задерживала участников акций, на которые не выдавали разрешение московские власти из-за карантина в России. Большинству задержанных инкриминируют нарушение карантинных мер.

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