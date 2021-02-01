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"Підтримував анексію Криму": президент Чехії назвав Навального націоналістом

Автор: Артур Родивилов

Заарештований в Росії опозиціонер Олексій Навальний є російським націоналістом. Його не слід вважати борцем за демократію.

Про це президент Чехії Мілош Земан заявив в ефірі радіостанції Frekvence 1.

Він вважає, що Навальний тільки прикидається політиком, який виступає проти режиму президента РФ Володимира Путіна.

"Він підтримував анексію Криму, брав участь у ряді націоналістичних маршів і, по-третє, підтримував сталінські депортації чеченців, так що ж він за борець за демократію? Я думаю, що він російський націоналіст", - сказав президент Чехії.

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У березні 2014 року, коли Росія окупувала Крим, Навальний заявляв, що дії президента РФ на півострові, на його думку, - це не геополітика, а "особиста помста Путіна всьому українському народу, який своєю революцією подав поганий приклад росіянам".

У листопаді 2019 року Навальний заявив з приводу Криму, що "фарш назад не пройде". За його словами, анексія півострова була незаконною, але там вже 2 млн осіб з російськими паспортами.

Нагадаємо, верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель засудив масові затримання і застосування сили проти учасників на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Він закликав Росію виконувати свої міжнародні зобов'язання.

Як і минулої суботи, поліція жорстко затримувала учасників акцій, на які не видавали дозвіл московська влада через карантин у Росії. Більшості затриманих інкримінують порушення карантинних заходів.

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Новини України НавальныйМілош Земан