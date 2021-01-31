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В России задержали 4,8 тысяч человек на протестах в поддержку Навального

Россия, Воскресенье 31 января 2021 20:50
В России задержали 4,8 тысяч человек на протестах в поддержку Навального
Фото: задержание "Бэтмена" в Москве (@sotavision)
Автор: Роман Тверденко

В России по итогам акций протеста в поддержку заключенного политика Алексея Навального задержали 4818 человек. Из них более 2,6 тысяч в Москве и Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

В столице России по итогам протестов задержали 1515 человек, в Санкт-Петербурге - 1097, 194 - в Красноярске. Еще более ста человек были задержаны в Нижнем Новгороде, Владивостоке, Твери и Новосибирске.

Текущий показатель уже больше, чем по итогам акций 23 января. Тогда сообщали о 4002 задержанных.

В Симферополе в оккупированном Крыму уже известно о семи задержанных вместо девяти, о чем сообщалось ранее.

Напомним РБК-Украина писало, что полиция отпустила Юлию Навальную. Жену политика отпустили под обязательство явиться в суд завтра, 1 февраля.

Ранее сообщалось, что в России завершились акции в поддержку Алексея Навального, который находится в СИЗО после возвращения из Германии.

Как и в прошлую субботу, полиция жестко задерживала участников акций, на которые не выдавали разрешение московские власти из-за карантина в России. Большинству задержанных инкриминируют нарушение карантинных мер.

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