Подделал COVID-сертификат: в Кривом Роге мужчину приговорили к двум годам тюрьмы

Следствие установило, что 42-летний житель Кривого Рога в начале ноября 2021 года купил печать врача и печать больницы возле одного из рынков в Покровском районе города. Также он приобрел флеш-носитель с готовыми бланками международного свидетельства про вакцинацию.

Так злоумышленник подделал COVID-документ. Кроме того, он разместил в интернете объявление о продаже сертификатов за 1 200 гривен.

Приговором суда обвиняемый признан виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 1 месяц.