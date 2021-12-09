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Подделал COVID-сертификат: в Кривом Роге мужчину приговорили к двум годам тюрьмы

Автор: Иванна Шовкун

В Кривом Роге полиция задержала мужчину с поддельным сертификатом о вакцинации от коронавируса. Он приговорен к двум годам лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области в Facebook.

Следствие установило, что 42-летний житель Кривого Рога в начале ноября 2021 года купил печать врача и печать больницы возле одного из рынков в Покровском районе города. Также он приобрел флеш-носитель с готовыми бланками международного свидетельства про вакцинацию.

Так злоумышленник подделал COVID-документ. Кроме того, он разместил в интернете объявление о продаже сертификатов за 1 200 гривен.

Приговором суда обвиняемый признан виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 1 месяц.

Напомним, Галицкий районный суд Львова признал виновным в нарушении карантина Павла Василишина, который находился в центре Львова без документов. Гражданина оштрафовали на 17 тысяч гривен.

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Кривой Рогсертификат вакцинации