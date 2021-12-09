Підробив COVID-сертифікат: у Кривому Розі чоловіка засудили до двох років ув'язнення

У Кривому Розі поліція затримала чоловіка з підробленим сертифікатом про вакцинацію від коронавірусу. Він засуджений до двох років позбавлення волі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Дніпропетровської області у Facebook.
Слідство встановило, що 42-річний мешканець Кривого Рогу на початку листопада 2021 року купив печатку лікаря та печатку лікарні біля одного з ринків у Покровському районі міста. Також він придбав флеш-носій із готовими бланками міжнародного свідоцтва про вакцинацію.
Так зловмисник підробив COVID-документ. Крім того, він розмістив в інтернеті оголошення про продаж сертифікатів за 1 200 гривень.
Вироком суду обвинуваченого визнано винним у скоєнні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки та 1 місяць.
Нагадаємо, Галицький районний суд Львова визнав винним у порушенні карантину Павла Василишина, який перебував у центрі Львова без документів. Громадянина оштрафували на 17 тисяч гривень.