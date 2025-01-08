Подавати рапорти в "Армія+" стало зручніше: що змінилося

"Армія+" для воїнів ЗСУ

Нагадаємо, що мобільний додаток "Армія+" розробили фахівці Центру масштабування технологічних рішень при Генштабі ЗСУ спільно з Міністерством оборони України. Його запуск відбувся на початку серпня 2024 року.

Нагадаємо, що наприкінці грудня в застосунку оновили систему захисту даних. Крім того, прибрали повторні авторизації користувачів.

Поступово в "Армію+" впроваджуються нові послуги. Так, нещодавно ми повідомляли, що в застосунок додали можливість подавати рапорт на повернення на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ).

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