Подавати рапорти в "Армія+" стало зручніше: що змінилося

Військовослужбовцям спростили подання рапортів у додатку "Армія+". Завдяки новим налаштуванням тепер не потрібно повторно вводити персональні дані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
У мобільному застосунку "Армія+" з’явилось оновлення, яке спрощує процес подання рапортів.
Дані, такі як Армія ID командира чи назва посади, тепер не видалятимуться автоматично. Для їх збереження необхідно перейти до розділу
"Ми втілили те, про що нас просили неодноразово. Тепер не треба щоразу зберігати дані для заповнення рапортів, що зробить їхнє подання ще швидшим, ніж раніше", - зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
Нова функція доступна у версії 2.1.3 додатку або вище.
Нагадаємо, що мобільний додаток "Армія+" розробили фахівці Центру масштабування технологічних рішень при Генштабі ЗСУ спільно з Міністерством оборони України. Його запуск відбувся на початку серпня 2024 року.
Нагадаємо, що наприкінці грудня в застосунку оновили систему захисту даних. Крім того, прибрали повторні авторизації користувачів.
Поступово в "Армію+" впроваджуються нові послуги. Так, нещодавно ми повідомляли, що в застосунок додали можливість подавати рапорт на повернення на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ).
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