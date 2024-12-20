В "Армія+" впровадили нову систему захисту даних

Систему захисту даних було оновлено у застосунку "Армія+". Там також прибрали повторні авторизації користувачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

У відомстві пояснили, що оновлення застосунку містить криптографічне шифрування даних. Це дозволило скасувати автоматичний вихід з профілю для активних користувачів. Тепер військовослужбовці, які входять в програму щонайменше раз на місяць, не потребуватимуть повторної верифікації.

Також розробники додали новий алгоритм автоматичної перевірки статусу військових. Це пришвидшить обробку заявок на авторизацію. Також невдовзі у застосунку зберігатимуться дані для електронних рапортів, зокрема "Армія ID" командира та назва посади.

"Ми отримали багато коментарів та зауважень щодо необхідності постійної авторизації у застосунку від наших користувачів. Завдяки технології криптографії ми посилили безпеку даних. І нам вже не потрібно вимагати повторних авторизацій для активних користувачів," - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"Армія+" в Україні

Застосунок "Армія+" було розроблено військовослужбовцями Центру масштабування технологічних рішень при Генеральному штабі ЗСУ у співпраці з Міністерством оборони України. Він почав працювати на початку серпня 2024 року.