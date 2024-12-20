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В "Армія+" впровадили нову систему захисту даних

П'ятниця 20 грудня 2024 18:14
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В "Армія+" впровадили нову систему захисту даних Ілюстративне фото: у застосунку "Армія+" впровадили нову систему захисту даних (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Систему захисту даних було оновлено у застосунку "Армія+". Там також прибрали повторні авторизації користувачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

У відомстві пояснили, що оновлення застосунку містить криптографічне шифрування даних. Це дозволило скасувати автоматичний вихід з профілю для активних користувачів. Тепер військовослужбовці, які входять в програму щонайменше раз на місяць, не потребуватимуть повторної верифікації.

Також розробники додали новий алгоритм автоматичної перевірки статусу військових. Це пришвидшить обробку заявок на авторизацію. Також невдовзі у застосунку зберігатимуться дані для електронних рапортів, зокрема "Армія ID" командира та назва посади.

"Ми отримали багато коментарів та зауважень щодо необхідності постійної авторизації у застосунку від наших користувачів. Завдяки технології криптографії ми посилили безпеку даних. І нам вже не потрібно вимагати повторних авторизацій для активних користувачів," - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"Армія+" в Україні

Застосунок "Армія+" було розроблено військовослужбовцями Центру масштабування технологічних рішень при Генеральному штабі ЗСУ у співпраці з Міністерством оборони України. Він почав працювати на початку серпня 2024 року.

Раніше ми писали про те, що у застосунок "Армія+" додали можливість подачі рапорту на повернення на службу після самовільного залишення частини.

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