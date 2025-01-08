Подавать рапорты в "Армия+" стало удобнее: что изменилось

Военнослужащим упростили подачу рапортов в приложении "Армия+". Благодаря новым настройкам теперь не нужно повторно вводить персональные данные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
В мобильном приложении "Армия+" появилось обновление, которое упрощает процесс подачи рапортов.
Данные, такие как Армия ID командира или название должности, теперь не будут удаляться автоматически. Для их сохранения необходимо перейти в раздел
"Мы воплотили то, о чем нас просили неоднократно. Теперь не надо каждый раз сохранять данные для заполнения рапортов, что сделает их представление еще быстрее, чем раньше", - отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
Новая функция доступна в версии 2.1.3 приложения или выше.
Напомним, что мобильное приложение "Армия+" разработали специалисты Центра масштабирования технологических решений при Генштабе ВСУ совместно с Министерством обороны Украины. Его запуск состоялся в начале августа 2024 года.
Напомним, что в конце декабря в приложении обновили систему защиты данных. Кроме того, убрали повторные авторизации пользователей.
Постепенно в "Армию+" внедряются новые услуги. Так, недавно мы сообщали, что в приложение добавили возможность подавать рапорт на возвращение на службу после самовольного оставления части (СЗЧ).
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.