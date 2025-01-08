Подавать рапорты в "Армия+" стало удобнее: что изменилось

"Армия+" для воинов ВСУ

Напомним, что мобильное приложение "Армия+" разработали специалисты Центра масштабирования технологических решений при Генштабе ВСУ совместно с Министерством обороны Украины. Его запуск состоялся в начале августа 2024 года.

Напомним, что в конце декабря в приложении обновили систему защиты данных. Кроме того, убрали повторные авторизации пользователей.

Постепенно в "Армию+" внедряются новые услуги. Так, недавно мы сообщали, что в приложение добавили возможность подавать рапорт на возвращение на службу после самовольного оставления части (СЗЧ).

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