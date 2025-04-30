Податок для продавців OLX, Rozetka і Prom. Законопроект зареєстрували у Раді: деталі

Основні зміни до Податкового кодексу

Законопроект передбачає доповнення Податкового кодексу новою статтею, що регулюватиме міжнародний обмін інформацією про доходи через платформи. Оператори таких платформ зобов'язані подавати звіти про доходи продавців, які використовують їхні послуги.

Оператори платформ повинні:

перевіряти підзвітних продавців;

подавати звіти до ДПС про доходи продавців;

реєструватися в ДПС протягом 60 днів після визначення статусу оператора.

Законопроект встановлює види діяльності, які підлягають звітності, зокрема:

оренда нерухомого майна;

продаж товарів;

оренда транспортних засобів.

Пільговий режим оподаткування для продавців

Фізичні особи - продавці на платформах можуть користуватися пільговим оподаткуванням зі ставкою 5%. Для цього вони повинні відповідати низці вимог, зокрема:

мати спеціальний поточний рахунок;

не перевищувати обсяг доходу в 834 розміри мінімальної заробітної плати.

Фізичні особи, що здійснюють не більше трьох продажів на рік і отримують до 2000 євро, можуть не відкривати спеціальний рахунок для звітної діяльності.

Зміни до закону "Про банки і банківську діяльність"

Законопроект передбачає, що банки на запит ДПС надаватимуть інформацію щодо операцій за рахунками підзвітних продавців.

Він також спрямований на виконання міжнародних зобов'язань України як кандидата на членство в ЄС та ОЕСР. Він має на меті гармонізувати національне податкове законодавство з європейськими стандартами.

Та має на меті вдосконалити систему оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, та забезпечити міжнародну співпрацю у сфері оподаткування.