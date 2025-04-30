Налог для продавцов OLX, Rozetka и Prom. Законопроект зарегистрировали в Раде: детали

Основные изменения в Налоговый кодекс

Законопроект предусматривает дополнение Налогового кодекса новой статьей, которая будет регулировать международный обмен информацией о доходах через платформы. Операторы таких платформ обязаны подавать отчеты о доходах продавцов, которые используют их услуги.

Операторы платформ должны:

проверять подотчетных продавцов;

подавать отчеты в ГНС о доходах продавцов;

регистрироваться в ГНС в течение 60 дней после определения статуса оператора.

Законопроект устанавливает виды деятельности, которые подлежат отчетности, в частности:

аренда недвижимого имущества;

продажа товаров;

аренда транспортных средств.

Льготный режим налогообложения для продавцов

Физические лица - продавцы на платформах могут пользоваться льготным налогообложением со ставкой 5%. Для этого они должны соответствовать ряду требований, в частности:

иметь специальный текущий счет;

не превышать объем дохода в 834 размера минимальной заработной платы.

Физические лица, осуществляющие не более трех продаж в год и получающие до 2000 евро, могут не открывать специальный счет для отчетной деятельности.

Изменения в закон "О банках и банковской деятельности"

Законопроект предусматривает, что банки по запросу ГНС будут предоставлять информацию об операциях по счетам подотчетных продавцов.

Он также направлен на выполнение международных обязательств Украины как кандидата на членство в ЕС и ОЭСР. Он имеет целью гармонизировать национальное налоговое законодательство с европейскими стандартами.

И имеет целью усовершенствовать систему налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы, и обеспечить международное сотрудничество в сфере налогообложения.