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Налог для продавцов OLX, Rozetka и Prom. Законопроект зарегистрировали в Раде: детали

Иллюстративное фото: в Украине хотят ввести налог для продавцов OLX, Rozetka и Prom (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект закона, который предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс относительно автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

Об этом заявил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Telegram.

Основные изменения в Налоговый кодекс

Законопроект предусматривает дополнение Налогового кодекса новой статьей, которая будет регулировать международный обмен информацией о доходах через платформы. Операторы таких платформ обязаны подавать отчеты о доходах продавцов, которые используют их услуги.

Операторы платформ должны:

  • проверять подотчетных продавцов;
  • подавать отчеты в ГНС о доходах продавцов;
  • регистрироваться в ГНС в течение 60 дней после определения статуса оператора.

Законопроект устанавливает виды деятельности, которые подлежат отчетности, в частности:

  • аренда недвижимого имущества;
  • продажа товаров;
  • аренда транспортных средств.

Льготный режим налогообложения для продавцов

Физические лица - продавцы на платформах могут пользоваться льготным налогообложением со ставкой 5%. Для этого они должны соответствовать ряду требований, в частности:

  • иметь специальный текущий счет;
  • не превышать объем дохода в 834 размера минимальной заработной платы.

Физические лица, осуществляющие не более трех продаж в год и получающие до 2000 евро, могут не открывать специальный счет для отчетной деятельности.

Изменения в закон "О банках и банковской деятельности"

Законопроект предусматривает, что банки по запросу ГНС будут предоставлять информацию об операциях по счетам подотчетных продавцов.

Он также направлен на выполнение международных обязательств Украины как кандидата на членство в ЕС и ОЭСР. Он имеет целью гармонизировать национальное налоговое законодательство с европейскими стандартами.

И имеет целью усовершенствовать систему налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы, и обеспечить международное сотрудничество в сфере налогообложения.

Детали нового законопроекта и что о нем говорят в Раде - в материале РБК-Украина.

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