Налог для продавцов OLX, Rozetka и Prom. Законопроект зарегистрировали в Раде: детали

Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект закона, который предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс относительно автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.
Об этом заявил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Telegram.
Законопроект предусматривает дополнение Налогового кодекса новой статьей, которая будет регулировать международный обмен информацией о доходах через платформы. Операторы таких платформ обязаны подавать отчеты о доходах продавцов, которые используют их услуги.
Операторы платформ должны:
Законопроект устанавливает виды деятельности, которые подлежат отчетности, в частности:
Физические лица - продавцы на платформах могут пользоваться льготным налогообложением со ставкой 5%. Для этого они должны соответствовать ряду требований, в частности:
Физические лица, осуществляющие не более трех продаж в год и получающие до 2000 евро, могут не открывать специальный счет для отчетной деятельности.
Законопроект предусматривает, что банки по запросу ГНС будут предоставлять информацию об операциях по счетам подотчетных продавцов.
Он также направлен на выполнение международных обязательств Украины как кандидата на членство в ЕС и ОЭСР. Он имеет целью гармонизировать национальное налоговое законодательство с европейскими стандартами.
И имеет целью усовершенствовать систему налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы, и обеспечить международное сотрудничество в сфере налогообложения.
Детали нового законопроекта и что о нем говорят в Раде - в материале РБК-Украина.
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