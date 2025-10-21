Податок на прибуток українських банків знову зросте до 50%

Парламент підтримав проєкт №14097 в першому читанні, який подав голова фінансового комітету Данило Гетманцев.

У НБУ вважають, що підвищення податку для банків "небажане, або навіть небезпечне".

Норми закону

Законопроєктом пропонується тимчасово встановити для банків у 2026 році підвищену ставку податку на прибуток у розмірі 50%. Також передбачається заборона зменшення фінансового результату до оподаткування на суму збитків минулих періодів.

У документі уточнюється, що базова ставка для банків у 2026 році застосовуватиметься для всіх податкових періодів і становитиме 50%. Це має стати додатковим джерелом для фінансування державного бюджету.