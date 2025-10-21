RU

Налог на прибыль украинских банков снова вырастет до 50%

Фото: Банки Украины будут платить налог на прибыль в 50% (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Налог на прибыль украинских банков снова вырастет до 50%. Норма заработает в 2026 году и даст бюджету около 30 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады на Youtube.

Парламент поддержал проект№14097 в первом чтении, который подал глава финансового комитета Даниил Гетманцев.

В НБУ считают, что повышение налога для банков "нежелательно, или даже опасно".

Нормы закона

Законопроектом предлагается временно установить для банков в 2026 году повышенную ставку налога на прибыль в размере 50%. Также предусматривается запрет уменьшения финансового результата до налогообложения на сумму убытков прошлых периодов.

В документе уточняется, что базовая ставка для банков в 2026 году будет применяться для всех налоговых периодов и составит 50%. Это должно стать дополнительным источником для финансирования государственного бюджета.

 

 

Повышение налогов

Напомним, в 2025 году для банков действует повышенная ставка налога на прибыль - 25% (для остальных предприятий - 18%).

Ставка в 50% действовала в 2023 и 2024 годах.

По данным НБУ, платежеспособные банки Украины за первое полугодие 2025 года получили 78,1 млрд гривен прибыли, что на 1,1% меньше, чем в прошлом году (78,9 млрд гривен).

Среди 60 банков Украины семь государственных. По данным НБУ, 65,9% прибыли за первое полугодие 2025 года сформировали государственные банки (51,4 млрд гривен).

БанкиВерховная рада