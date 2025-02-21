"Податок на Google": великі міжнародні компанії в Україні сплатили понад 12 млрд гривень

Зазначається, що кількість зареєстрованих платників податку зросла до 125, що на 28 більше, ніж у 2023 році. Загальна сума податків збільшилася майже на 5 млрд гривень.

Для порівняння, у 2023 році звітність подали 97 компаній, а задекларована сума склала 8 млрд гривень (118,9 млн доларів).

Найбільше податків сплатили власники популярних платформ: Upwork, Netflix, Apple, Facebook, Instagram, Valve, Etsy, Google, PlayStation, AWS та Bolt. Разом вони перерахували до бюджету понад 10,2 млрд гривень ПДВ (119 млн доларів).

Станом на 1 лютого 2025 року в Україні зареєстровано 131 платника ПДВ серед нерезидентів, які надають електронні послуги.