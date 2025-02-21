"Налог на Google": крупные международные компании в Украине уплатили более 12 млрд гривен

Отмечается, что количество зарегистрированных налогоплательщиков возросло до 125, что на 28 больше, чем в 2023 году. Общая сумма налогов увеличилась почти на 5 млрд гривен.

Для сравнения, в 2023 году отчетность подали 97 компаний, а задекларированная сумма составила 8 млрд гривен (118,9 млн долларов).

Больше всего налогов уплатили владельцы популярных платформ: Upwork, Netflix, Apple, Facebook, Instagram, Valve, Etsy, Google, PlayStation, AWS и Bolt. Вместе они перечислили в бюджет более 10,2 млрд гривен НДС (119 млн долларов).

По состоянию на 1 февраля 2025 года в Украине зарегистрирован 131 плательщик НДС среди нерезидентов, которые предоставляют электронные услуги.