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У податковому комітеті відреагували на складання мандату Абрамовичем

Фото: Данило Гетманцев (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Голова податкового комітету Верховної ради Данило Гетманцев відреагував на складання мандату народним депутатом від колишньої ОПЗЖ Ігорем Абрамовичем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гетманцева в Telegram.

"Хочу подякувати за роботу в комітеті та у ВР народному депутату України, патріоту нашої держави Ігорю Абрамовичу. Без перебільшення, переважна більшість реформ, які ми провели з 2019 року, не відбулася б без нього. Разом ми ліквідували корупційні площадки Яценко, разом приймали антиофшорний закон, разом дбали про доходи бюджету та справедливість, рівність оподаткування для всіх українців", - написав Гетманцев.

Нагадаємо, сьогодні, 6 лютого, Верховна рада підтримала дострокове припинення повноважень народного депутата від колишньої фракції ОПЗЖ Ігоря Абрамовича.

РБК-Україна повідомляло, що Абрамович вирішив скласти депутатський мандат.

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Данило ГетманцевВерховна рада