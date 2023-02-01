У податковій Києва проводять обшуки

Правоохоронці прововодять обшуки у Головному управлінні Державної податкової служби Києва.

Деталі слідчих дій та причини обшуків поки невідомі.

Нагадаємо, вчора ми повідомляли, що у приміщення "Київводоканалу" поліція проводила обшуки у справі про рейдерство.

Також раніше стало відомо, що СБУ проводила обшуки у Полтавській міській раді. Місцеві ЗМІ зазначали, що їх проводили у рамках розслідування щодо розголошення таємної інформації про військових мером Олександром Мамаєм.

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