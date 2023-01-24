ua ru
Вт, 24 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

СБУ прийшла з обшуками до Полтавської міськради

Новость на русском →
Полтавська область, Вівторок 24 січня 2023 12:44
СБУ прийшла з обшуками до Полтавської міськради Фото: СБУ прийшла з обшуками до Полтавської міськради (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Співробітники Служби безпеки України сьогодні, 24 січня, прийшли з обшуками до Полтавської міської ради.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Полтавщина".

Повідомляється, що правоохоронці вилучили документацію, що може свідчити про протиправну діяльність з боку міського голови Олександра Мамая.

За інформацією видання, обшуки стосуються відкритого у грудні кримінального провадження щодо розголошення інформації про нову військову частину.

Нагадаємо, наприкінці грудня Мамаю вручили підозру. Його звинувачують в тому, що він міг несанкціоновано розповсюджувати інформацію про розміщення українських підрозділів.

При цьому вчора суд відмовився відсторонити Мамая з посади.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Полтавская область
NEWS
ЗСУ відбили 11 атак росіян та збили два літаки, - Генштаб
ЗСУ відбили 11 атак росіян та збили два літаки, - Генштаб
DAILY
"Ленд-ліз" від ворога. Як Україна б'є російських окупантів їхньою ж зброєю
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ленд-ліз" від ворога. Як Україна б'є російських окупантів їхньою ж зброєю