У приміщеннях "Київводоканалу" проводять обшуки у справі про рейдерство

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

"Слідчими здійснюється досудове розслідування стосовно нежитлових будівель, що знаходяться у володінні та користуванні "Київводоканалу", та щодо яких "Київводоканалом" подано заяву про вчинення кримінального правопорушення (рейдерське захоплення), а також щодо яких Департамент Комунальної власності КМДА спільно з "Київводоканалом" звернулись до суду, для того щоб скасувати рішення про реєстрацію майна під іншими номерами, вчинене рейдерським способом, шляхом занесення до єдиного державного реєстру на підставі внесення до статутного капіталу певного ТОВ", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що "Київводоканал" співпрацює зі слідством, надає правоохоронним органам запитувану документацію з метою неупередженого та об’єктивного розслідування.