Податкові пільги для волонтерів: за яких умов допомога не оподатковується

Зібрані волонтерами кошти чи отримане майно зазвичай не оподатковуються, однак усе залежить від того, як саме їх використовують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДПС в Одеській області.
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У податковій нагадують, що волонтерська діяльність визначена законом як добровільна, неприбуткова та соціально спрямована.
Держава передбачає для волонтерів податкові пільги - зібрані кошти або отримане майно зазвичай не підлягають оподаткуванню.
Благодійна допомога не оподатковується, якщо її отримує фізична особа-волонтер, включена до офіційного Реєстру волонтерів.
Ключова умова - кошти або придбане майно мають бути спрямовані безпосередньо визначеним категоріям: військовослужбовцям, правоохоронцям, учасникам бойових дій, постраждалим від війни чи їхнім родинам.
Передавати допомогу можна як безпосередньо, так і через державні структури - зокрема Міноборони, Нацгвардію, СБУ чи поліцію.
При цьому не оподатковується лише та сума, яка фактично використана на благодійність, а також документально підтверджені витрати волонтера.
Водночас у ДПС наголошують на важливому нюансі. Якщо волонтер збирає кошти на власний рахунок і спрямовує їх не безпосередньо потрібним людям, а, наприклад, перераховує благодійному фонду або купує транспортний засіб і передає його фонду, податкові пільги не застосовуються.
У такому разі сума зібраних коштів вважається доходом фізичної особи та включається до її загального річного оподатковуваного доходу. Відповідно, вона оподатковується на загальних підставах.
Таким чином, ключовим для застосування пільг є цільове використання коштів - безпосередньо на користь визначених законодавством отримувачів.
Зазначені правила діють протягом усього періоду проведення заходів із забезпечення оборони держави - і до кінця року, наступного за роком їх завершення або скасування воєнного чи надзвичайного стану.
Нагадаємо, українці можуть повернути частину податків за благодійність - до податкової знижки включаються внески та пожертви на користь неприбуткових організацій, однак їх загальна сума не може перевищувати 4% річного оподатковуваного доходу.