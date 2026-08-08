Налоговые льготы для волонтеров: при каких условиях помощь не облагается налогом

Собранные волонтерами средства или полученное имущество обычно не облагаются налогом, однако все зависит от того, как именно их используют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГНС в Одесской области.
Главное:
В налоговой напоминают, что волонтерская деятельность определена законом как добровольная, неприбыльная и социально направленная.
Государство предусматривает для волонтеров налоговые льготы – собранные средства или полученное имущество обычно не подлежат налогообложению.
Благотворительная помощь не облагается налогом, если ее получает физическое лицо-волонтер, включенное в официальный Реестр волонтеров.
Ключевое условие – средства или приобретенное имущество должны быть направлены непосредственно определенным категориям: военнослужащим, правоохранителям, участникам боевых действий, пострадавшим от войны или их семьям.
Передавать помощь можно как непосредственно, так и через государственные структуры – в частности, Минобороны, Нацгвардию, СБУ или полицию.
При этом не облагается налогом только та сумма, которая фактически использована на благотворительность, а также документально подтвержденные расходы волонтера.
В то же время в ДПС отмечают важный нюанс. Если волонтер собирает средства на свой счет и направляет их не непосредственно нужным людям, а, например, перечисляет благотворительному фонду или покупает транспортное средство и передает его фонду, налоговые льготы не применяются.
В таком случае сумма собранных средств считается доходом физического лица и включается в его общий годовой налогооблагаемый доход. Соответственно, она облагается налогом на общих основаниях.
Таким образом, ключевым для применения льгот является целевое использование средств – непосредственно в пользу определенных законодательством получателей.
Указанные правила действуют в течение всего периода проведения мероприятий по обеспечению обороны государства и до конца года, следующего за годом их завершения или отмены военного или чрезвычайного положения.
Напомним, украинцы могут вернуть часть налогов за благотворительность - в налоговую скидку включаются взносы и пожертвования в пользу неприбыльных организаций, однако их общая сумма не может превышать 4% годового налогооблагаемого дохода.