Налоговые льготы для волонтеров: при каких условиях помощь не облагается налогом

Главное: Главное условие: целевое использование средств непосредственно в пользу определённых законом получателей.

целевое использование средств непосредственно в пользу определённых законом получателей. Что не облагается налогом: только сумма, фактически использованная на благотворительность, и документально подтвержденные расходы волонтера.

только сумма, фактически использованная на благотворительность, и документально подтвержденные расходы волонтера. Когда льгота действует: если волонтер внесен в официальный Реестр волонтеров, а средства идут непосредственно определенным категориям - военным, стражам порядка, участникам боевых действий, пострадавшим от войны и их семьям.

Когда помощь не облагается налогом

В налоговой напоминают, что волонтерская деятельность определена законом как добровольная, неприбыльная и социально направленная.

Государство предусматривает для волонтеров налоговые льготы – собранные средства или полученное имущество обычно не подлежат налогообложению.

Благотворительная помощь не облагается налогом, если ее получает физическое лицо-волонтер, включенное в официальный Реестр волонтеров.

Ключевое условие – средства или приобретенное имущество должны быть направлены непосредственно определенным категориям: военнослужащим, правоохранителям, участникам боевых действий, пострадавшим от войны или их семьям.

Передавать помощь можно как непосредственно, так и через государственные структуры – в частности, Минобороны, Нацгвардию, СБУ или полицию.

При этом не облагается налогом только та сумма, которая фактически использована на благотворительность, а также документально подтвержденные расходы волонтера.

Когда придется оплатить налог

В то же время в ДПС отмечают важный нюанс. Если волонтер собирает средства на свой счет и направляет их не непосредственно нужным людям, а, например, перечисляет благотворительному фонду или покупает транспортное средство и передает его фонду, налоговые льготы не применяются.

В таком случае сумма собранных средств считается доходом физического лица и включается в его общий годовой налогооблагаемый доход. Соответственно, она облагается налогом на общих основаниях.

Таким образом, ключевым для применения льгот является целевое использование средств – непосредственно в пользу определенных законодательством получателей.

Указанные правила действуют в течение всего периода проведения мероприятий по обеспечению обороны государства и до конца года, следующего за годом их завершения или отмены военного или чрезвычайного положения.