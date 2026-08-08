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Податкові пільги для волонтерів: за яких умов допомога не оподатковується

11:20 08.08.2026 Сб
2 хв
Одна поширена дія може позбавити волонтера податкової пільги
aimg Валерія Абабіна
Податкові пільги для волонтерів: за яких умов допомога не оподатковується Фото: Волонтери відправляють посилку (getty images)
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Зібрані волонтерами кошти чи отримане майно зазвичай не оподатковуються, однак усе залежить від того, як саме їх використовують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДПС в Одеській області.

Головне:

  • Головна умова: цільове використання коштів безпосередньо на користь визначених законом отримувачів.
  • Що не оподатковується: лише сума, фактично використана на благодійність, і документально підтверджені витрати волонтера.
  • Коли пільга діє: якщо волонтер внесений до офіційного Реєстру волонтерів, а кошти йдуть безпосередньо визначеним категоріям - військовим, правоохоронцям, учасникам бойових дій, постраждалим від війни та їхнім родинам.

Коли допомога не оподатковується

У податковій нагадують, що волонтерська діяльність визначена законом як добровільна, неприбуткова та соціально спрямована.

Держава передбачає для волонтерів податкові пільги - зібрані кошти або отримане майно зазвичай не підлягають оподаткуванню.

Благодійна допомога не оподатковується, якщо її отримує фізична особа-волонтер, включена до офіційного Реєстру волонтерів.

Ключова умова - кошти або придбане майно мають бути спрямовані безпосередньо визначеним категоріям: військовослужбовцям, правоохоронцям, учасникам бойових дій, постраждалим від війни чи їхнім родинам.

Передавати допомогу можна як безпосередньо, так і через державні структури - зокрема Міноборони, Нацгвардію, СБУ чи поліцію.

При цьому не оподатковується лише та сума, яка фактично використана на благодійність, а також документально підтверджені витрати волонтера.

Коли доведеться сплатити податок

Водночас у ДПС наголошують на важливому нюансі. Якщо волонтер збирає кошти на власний рахунок і спрямовує їх не безпосередньо потрібним людям, а, наприклад, перераховує благодійному фонду або купує транспортний засіб і передає його фонду, податкові пільги не застосовуються.

У такому разі сума зібраних коштів вважається доходом фізичної особи та включається до її загального річного оподатковуваного доходу. Відповідно, вона оподатковується на загальних підставах.

Таким чином, ключовим для застосування пільг є цільове використання коштів - безпосередньо на користь визначених законодавством отримувачів.

Зазначені правила діють протягом усього періоду проведення заходів із забезпечення оборони держави - і до кінця року, наступного за роком їх завершення або скасування воєнного чи надзвичайного стану.

Нагадаємо, українці можуть повернути частину податків за благодійність - до податкової знижки включаються внески та пожертви на користь неприбуткових організацій, однак їх загальна сума не може перевищувати 4% річного оподатковуваного доходу.

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