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Главная » Жизнь » Общество

Налоговые льготы для волонтеров: при каких условиях помощь не облагается налогом

11:20 08.08.2026 Сб
2 мин
Одно распространенное действие может лишить волонтера налоговой льготы
aimg Валерия Абабина
Налоговые льготы для волонтеров: при каких условиях помощь не облагается налогом Фото: Волонтеры отправляют посылку (getty images)
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Собранные волонтерами средства или полученное имущество обычно не облагаются налогом, однако все зависит от того, как именно их используют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГНС в Одесской области.

Главное:

  • Главное условие: целевое использование средств непосредственно в пользу определённых законом получателей.
  • Что не облагается налогом: только сумма, фактически использованная на благотворительность, и документально подтвержденные расходы волонтера.
  • Когда льгота действует: если волонтер внесен в официальный Реестр волонтеров, а средства идут непосредственно определенным категориям - военным, стражам порядка, участникам боевых действий, пострадавшим от войны и их семьям.

Когда помощь не облагается налогом

В налоговой напоминают, что волонтерская деятельность определена законом как добровольная, неприбыльная и социально направленная.

Государство предусматривает для волонтеров налоговые льготы – собранные средства или полученное имущество обычно не подлежат налогообложению.

Благотворительная помощь не облагается налогом, если ее получает физическое лицо-волонтер, включенное в официальный Реестр волонтеров.

Ключевое условие – средства или приобретенное имущество должны быть направлены непосредственно определенным категориям: военнослужащим, правоохранителям, участникам боевых действий, пострадавшим от войны или их семьям.

Передавать помощь можно как непосредственно, так и через государственные структуры – в частности, Минобороны, Нацгвардию, СБУ или полицию.

При этом не облагается налогом только та сумма, которая фактически использована на благотворительность, а также документально подтвержденные расходы волонтера.

Когда придется оплатить налог

В то же время в ДПС отмечают важный нюанс. Если волонтер собирает средства на свой счет и направляет их не непосредственно нужным людям, а, например, перечисляет благотворительному фонду или покупает транспортное средство и передает его фонду, налоговые льготы не применяются.

В таком случае сумма собранных средств считается доходом физического лица и включается в его общий годовой налогооблагаемый доход. Соответственно, она облагается налогом на общих основаниях.

Таким образом, ключевым для применения льгот является целевое использование средств – непосредственно в пользу определенных законодательством получателей.

Указанные правила действуют в течение всего периода проведения мероприятий по обеспечению обороны государства и до конца года, следующего за годом их завершения или отмены военного или чрезвычайного положения.

Напомним, украинцы могут вернуть часть налогов за благотворительность - в налоговую скидку включаются взносы и пожертвования в пользу неприбыльных организаций, однако их общая сумма не может превышать 4% годового налогооблагаемого дохода.

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