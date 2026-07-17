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Податкові пільги для ФОП на час служби: як їх оформити

08:00 17.07.2026 Пт
2 хв
Пільга діє навіть за наявності найманих працівників чи доходу
aimg Валерія Абабіна
Податкові пільги для ФОП на час служби: як їх оформити Фото: Як оформити податкові пільги ФОПам-військовим (facebook.com:CinCAFofUkraine)
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ФОПи та самозайняті особи, які були мобілізовані або уклали контракт на військову службу, мають право на податкові пільги. Вони поширюється навіть на тих, у кого є наймані працівники або дохід від господарської діяльності

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну податкову службу.

Кого стосуються пільги

Право на податкові пільги мають ФОПи та особи, які провадять незалежну професійну діяльність і були призвані під час мобілізації або проходять військову службу за контрактом.

Ключова умова - людина має бути зареєстрована як ФОП або самозайнята особа ще до моменту призову чи укладення контракту.

Від чого звільняють

На весь період військової служби (але не раніше 24 лютого 2022 року) захисники звільняються від обов'язку:

  • нараховувати та сплачувати податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, військовий збір та єдиний соціальний внесок за себе;
  • подавати податкову звітність з цих податків.

Пільга діє навіть якщо у ФОПа є наймані працівники або він продовжує отримувати дохід від господарської діяльності під час служби.

Терміни дії пільги

Звільнення починається з 1-го числа місяця, у якому людину призвали або в якому вона підписала контракт, і триває до останнього дня місяця, у якому відбулася демобілізація.

Як оформити

Для оформлення потрібно подати до податкової служби за місцем реєстрації копію військового квитка або іншого документа, що підтверджує призов на військову службу під час мобілізації.

Замість військового квитка можна подати копію контракту - якщо у контролюючому органі немає відомостей про мобілізацію або укладення контракту.

Для підтримки підприємців-захисників у територіальних органах ДПС створені спеціальні тимчасові робочі групи та працюють окремі гарячі лінії.

Нагадаємо, з 1 серпня 2026 року Мінфін запроваджує нові форми податкового розрахунку з ПДФО, військового збору та ЄСВ - ФОПи та "незалежники" переходять на квартальну звітність замість місячної.

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