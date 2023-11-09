Податкові перевірки повернули: хто в зоні ризику з 1 грудня

За його даними проект №10016-д у другому читанні підтримав 231 депутат.

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Як повідомив депутат, в тексті майже нічого не змінилося після першого читання, окрім:

строк повернення документальних планових податкових перевірок перенесено з 1 листопада на 1 грудня.

мораторій на перевірки ФОПів першої та другої групи буде збережено до грудня 2024 року.

Податкові перевірки

Згідно з проектом закону, до плану-графіку проведення документальних планових перевірок у можуть включатись:

1) платники податків, які здійснюють/здійснювали діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції;

2) платники податків, які здійснюють/здійснювали діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес);

3) платники податків, які надають/надавали фінансові, платіжні послуги;

4) нерезиденти, які здійснюють/здійснювали в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва та/або відокремлені підрозділи, у т.ч. постійні представництва нерезидента, високого ступеня ризику;

5) інші платники податків, які на основі показників, сформованих за підсумками 2021 календарного року, відповідають одному із визначених законом критеріїв:

в два рази більша дебіторська заборгованість, ніж кредиторська.

мали рівень сплати податку на прибуток менший ніж 50% по галузі і ПДВ менший ніж 50% по галузі.

річний дохід становить понад 10 млн гривень, а загальна сума витрат становить понад 75% суми річного доходу.

Водночас продовжить діяти мораторій на: