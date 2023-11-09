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Податкові перевірки повернули: хто в зоні ризику з 1 грудня

Фото: Рада повернула податкові перевірки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада прийняла ухвалила зміни до Податкового кодексу щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За його даними проект №10016-д у другому читанні підтримав 231 депутат.

https://t.me/yzheleznyak

Як повідомив депутат, в тексті майже нічого не змінилося після першого читання, окрім:

  • строк повернення документальних планових податкових перевірок перенесено з 1 листопада на 1 грудня.
  • мораторій на перевірки ФОПів першої та другої групи буде збережено до грудня 2024 року.

Податкові перевірки

Згідно з проектом закону, до плану-графіку проведення документальних планових перевірок у можуть включатись:

  • 1) платники податків, які здійснюють/здійснювали діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції;
  • 2) платники податків, які здійснюють/здійснювали діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес);
  • 3) платники податків, які надають/надавали фінансові, платіжні послуги;
  • 4) нерезиденти, які здійснюють/здійснювали в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва та/або відокремлені підрозділи, у т.ч. постійні представництва нерезидента, високого ступеня ризику;
  • 5) інші платники податків, які на основі показників, сформованих за підсумками 2021 календарного року, відповідають одному із визначених законом критеріїв:
  • в два рази більша дебіторська заборгованість, ніж кредиторська.
  • мали рівень сплати податку на прибуток менший ніж 50% по галузі і ПДВ менший ніж 50% по галузі.
  • річний дохід становить понад 10 млн гривень, а загальна сума витрат становить понад 75% суми річного доходу.

Водночас продовжить діяти мораторій на:

  • проведення документальних перевірок платників єдиного податку І та ІІ груп - до 1 грудня я 2024 року;
  • проведення документальних перевірок платників податків, податковою адресою є тимчасово окуповані території та території активних/можливих бойових дій (крім певних виключень);
  • проведення фактичних перевірок за місцезнаходженням об’єктів оподаткування чи об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, які розташовані на тимчасово окупованих територіях України та територіях активних/можливих бойових дій (крім певних виключень).

 

Нагадаємо, повернення податкових перевірок - одне із зобов’язань влади України для програми з МВФ. Зараз працює Місія фонду в Україні, яка повинна ухвалити рішення щодо третього траншу Україні у 2023 році.

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