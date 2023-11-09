Налоговые проверки вернули: кто в зоне риска с 1 декабря

4) нерезиденты, осуществляющие/осуществляли в Украине деятельность через обособленные подразделения, в том числе постоянные представительства и/или обособленные подразделения, в т.ч. постоянные представительства нерезидента, высокой степени риска;
5) другие налогоплательщики, которые на основе показателей, сформированных по итогам 2021 года, соответствуют одному из определенных законом критериев:
в два раза больше дебиторская задолженность, чем кредиторская.
имели уровень уплаты налога на прибыль менее 50% по отрасли и НДС меньше 50% по отрасли.
годовой доход составляет более 10 млн гривен, а общая сумма расходов составляет более 75% суммы годового дохода.
В то же время продолжит действовать мораторий на:
проведение документальных проверок плательщиков единого налога I и II групп - до 1 декабря 2024 года;
проведение документальных проверок налогоплательщиков, налоговым адресом являются временно оккупированные территории и территории активных/возможных боевых действий (кроме определенных исключений);
проведение фактических проверок по местонахождению объектов налогообложения или объектов, связанных с налогообложением, расположенных на временно оккупированных территориях Украины и территориях активных/возможных боевых действий (кроме определенных исключений).
Напомним, возврат налоговых проверок – одно из обязательств властей Украины для программы с МВФ.Сейчас работает Миссия фонда в Украине , которая должна принять решение о третьем транше Украины в 2023 году.