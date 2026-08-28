Податкові перевірки: як підготуватися і захистити бізнес

Проблеми під час податкової перевірки часто виникають не через самі порушення, а через хаотичні дії працівників. Уникнути цього допомагає підготовка заздалегідь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар адвоката, керівника практики супроводу бізнесу GRACERS Анатолія Сівоздрава.

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Не віддавайте всі документи. Передавайте лише те, що стосується предмета й періоду конкретної перевірки, і звіряйте документи між собою заздалегідь. Перевіряйте повноваження інспекторів. Посвідчення, наказ і направлення - неналежне оформлення дає право не допустити до перевірки. Не ігноруйте запити ДПС. Навіть на спірний запит краще відповісти письмово й пояснити свою позицію. Готуйтеся заздалегідь. Визначте слабкі місця, призначте відповідальну особу й поясніть працівникам, як діяти під час візиту інспекторів. Заперечення на акт - не формальність. Це перший етап захисту, де порушення спростовують по пунктах і підтверджують документами.

Які документи може вимагати податкова

Сам факт перевірки не дає інспектору права переглядати геть усю документацію підприємства. Згідно з Податковим кодексом, бізнес зобов'язаний вести облік доходів, витрат та інших показників на підставі первинних документів, регістрів бухобліку й фінансової звітності - але лише тих, що пов'язані з обчисленням податків.

Тому перед тим, як щось передавати, варто переконатися, що документи стосуються саме предмета й періоду конкретної перевірки.

Віддавати інспектору все підряд "про всяк випадок" не потрібно. Експерт радить попередньо перевіряти документи та пояснення, щоб вони не суперечили одне одному.

Окремо адвокат наголошує на письмових запитах ДПС: ігнорувати їх не можна. Навіть якщо бізнес вважає запит складеним із порушеннями, краще дати письмову відповідь і пояснити, чому документи не надаються.

Перед допуском до перевірки варто перевірити службові посвідчення інспекторів, наказ і направлення.

У наказі звертають увагу на правильність назви підприємства, коду ЄДРПОУ, виду та підстав перевірки, періоду й дат.

У направленні - на дані підприємства, вид перевірки, прізвища й посади інспекторів та збіг реквізитів із наказом. Якщо документи оформлені неналежно, це може стати підставою не допустити інспекторів до перевірки.

Які «червоні прапорці» привертають увагу ДПС?

Для планових перевірок податкова застосовує ризик-орієнтований підхід. Потрапити до плану-графіка шансів більше, якщо, зокрема:

рівень сплати податку на прибуток чи ПДВ нижчий за середній у галузі;

є відносини з ризиковими, ліквідованими або розшукуваними контрагентами; підприємство кілька періодів декларує збитки;

є значні розбіжності між задекларованим постачанням із ПДВ і даними ЄРПН.

Фактичні перевірки - окрема історія. Їх проводять без попередження, і стосуються вони роботи з РРО/ПРРО, готівкових операцій, ліцензій, обігу підакцизних товарів та оформлення працівників.

Приводом може стати сигнал від інших держорганів, скарга споживача, збої у звітності щодо РРО або інформація про неоформлених працівників.

Тому готуватися варто не тоді, коли інспектори вже на порозі. Адвокат радить заздалегідь визначити слабкі місця, перевірити документи й налагодити внутрішній порядок спілкування з ДПС.

Працівники мають знати, кого одразу повідомити про прихід інспекторів і хто уповноважений передавати документи та давати пояснення. Спонтанні розмови працівників з інспекторами тет-а-тет лише додають бізнесу ризиків.

Як оскаржити результати перевірки

Якщо інспектори знайшли порушення, їх фіксують в акті. Але отримання акта ще не означає, що позиція ДПС остаточна і з нею треба погоджуватися.

На етапі заперечень бізнес має детально розібрати кожне зафіксоване порушення, зіставити його з первинними документами та поясненнями й сформувати аргументовану позицію.

Головна помилка, за словами адвоката, - сприймати заперечення як формальність перед судом. Насправді це вже перший повноцінний етап захисту, де важливо не просто написати "не погоджуюсь", а по пунктах спростувати висновки перевіряючих і підтвердити свою правоту документами.

Далі, за наявності підстав, ДПС може ухвалити податкове повідомлення-рішення. Його можна оскаржити в адміністративному порядку - скаргою до ДПС України, а також у суді.

"Захист бізнесу - це не одна дія після отримання акта, а послідовна стратегія від першої хвилини перевірки до остаточного вирішення податкового спору", - підсумовує Сівоздрав.