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Налоговые проверки: как подготовиться и защитить бизнес

18:30 28.08.2026 Пт
4 мин
Бизнесу нередко вредит не нарушение, а ошибка работника
aimg Валерия Абабина
Налоговые проверки: как подготовиться и защитить бизнес Фото: Налоговая проверка бизнеса (Getty Images)
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Проблемы во время налоговой проверки часто возникают не из-за самих нарушений, а из-за хаотических действий работников. Избежать этого помогает подготовка заранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий адвоката, руководителя практики сопровождения бизнеса GRACERS Анатолия Севоздрава.

Главное

Не отдавайте все документы. Передавайте только то, что касается предмета и периода конкретной проверки, и сверяйте документы заранее.

Проверяйте полномочия инспекторов. Удостоверение, приказ и направление – ненадлежащее оформление дает право не допустить к проверке.

Не игнорируйте запросы ДПС. Даже на спорный запрос лучше ответить в письменном виде и объяснить свою позицию.

Готовьтесь заранее. Определите слабые места, назначьте ответственное лицо и объясните работникам, как поступать во время визита инспекторов.

Возражение на акт – не формальность. Это первый этап защиты, где нарушения опровергают по пунктам и подтверждают документы.

Какие документы может потребовать налоговая

Сам факт проверки не дает инспектору права пересматривать всю документацию предприятия. Согласно Налоговому кодексу, бизнес обязан вести учет доходов, расходов и других показателей на основании первичных документов, регистров бухучета и финансовой отчетности - но только связанных с исчислением налогов.

Поэтому перед тем, как что-либо передавать, следует убедиться, что документы относятся именно к предмету и периоду конкретной проверки.

Отдавать инспектору все подряд "на всякий случай" не нужно. Эксперт советует предварительно проверять документы и объяснения, чтобы они не противоречили друг другу.

Отдельно адвокат отмечает письменные запросы ГНС: игнорировать их нельзя. Даже если бизнес считает запрос составленным с нарушениями, лучше дать письменный ответ и объяснить, почему документы не предоставляются.

Перед допуском к проверке следует проверить служебные удостоверения инспекторов, приказ и направление.

В приказе обращается внимание на правильность названия предприятия, кода ЕГРПОУ, вида и оснований проверки, периода и дат.

В направлении - данные предприятия, вид проверки, фамилии и должности инспекторов и совпадение реквизитов с приказом. Если документы оформлены ненадлежащим образом, это может стать основанием не допустить инспекторов к проверке.

Какие «красные флажки» привлекают внимание ГНС?

Для плановых проверок налоговая применяет риск-ориентированный подход. Попасть в план-график шансов больше, если, в частности:

  • уровень уплаты налога на прибыль или НДС ниже среднего в отрасли;
  • есть отношения с рисковыми, ликвидированными или разыскиваемыми контрагентами; предприятие несколько периодов декларирует убытки;
  • есть значительные разногласия между задекларированными поставками по НДС и данными ЕРНН.

Фактические проверки – отдельная история. Их проводят без предупреждения и касаются работы по РРО/ПРРО, наличным операциям, лицензиям, обращению подакцизных товаров и оформлению работников.

Поводом может стать сигнал от других госорганов, жалоба потребителя, сбои в отчетности по РРО или информация о неоформленных работниках.

Поэтому готовиться следует не тогда, когда инспекторы уже на пороге. Адвокат советует заранее определить слабые места, проверить документы и наладить внутренний порядок общения с ГНС.

Работники должны знать, кого сообщить о приходе инспекторов и кто уполномочен передавать документы и давать объяснения. Спонтанные разговоры работников с инспекторами тет-а-тет только придают бизнесу риски.

Как обжаловать результаты проверки

Если инспекторы обнаружили нарушения, их фиксируют в акте. Но получение акта еще не означает, что позиция ГНС окончательная и с ней следует соглашаться.

На этапе возражений бизнес должен детально разобрать каждое нарушение, сопоставить его с первичными документами и объяснениями и сформировать аргументированную позицию.

Главная ошибка, по словам адвоката, – воспринимать возражения как формальность перед судом. На самом деле это уже первый полноценный этап защиты, где важно не просто написать "не согласен", а по пунктам опровергнуть выводы проверяющих и подтвердить свою правоту документами.

Далее, при наличии оснований, ГНС может принять налоговое уведомление-решение. Его можно обжаловать в административном порядке – жалобой в ГНС Украины, а также в суде.

"Защита бизнеса – это не одно действие после получения акта, а последовательная стратегия от первой минуты проверки до окончательного разрешения налогового спора", – заключает Сивоздрав.

Напомним, налоговая усилила работу по выявлению незарегистрированного бизнеса – налоговики анализируют страницы в соцсетях и проводят совместные рейды с полицией. За нарушение сначала будут проводить разъяснительную работу, а в случае игнорирования будут применять штрафы.

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