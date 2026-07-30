Податкові борги у ФОП: як перевірити наявність не виходячи з дому

Фізична особа-підприємець (ФОП) може перевірити стан розрахунків із бюджетом та наявність податкових боргів онлайн - через Електронний кабінет платника податків або застосунок "Дія".
Про це в коментарі РБК-Україна розповіла юристка, партнерка компанії Expatpro Тетяна Ященко.
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За словами експертки, найзручніший спосіб дізнатися актуальний стан розрахунків - скористатися Електронним кабінетом платника податків.
У ньому є окремий розділ "Стан розрахунків із бюджетом", де відображається баланс оплат за обраний календарний рік.
Крім того, через Електронний кабінет можна замовити офіційний витяг про стан розрахунків.
Сформований документ, як зазначає експертка, з'явиться у розділі "Вхідні/вихідні документи" - "Вхідні документи".
Альтернативний спосіб - застосунок або портал "Дія". Щоб побачити стан розрахунків, за словами юристки, потрібно перейти у розділ "Підприємцю", далі - "Сплата податків та зборів" і обрати "Розрахунки з бюджетом".
Нагадаємо, у 2026 році в "Дії" запускають новий сервіс сплати податків, який показуватиме не лише суми боргів, а й дані про майно та надсилатиме сповіщення про терміни оплати.