Налоговые долги в ФОП: как проверить наличие не выходя из дома

Физическое лицо-предприниматель (ФОП) может проверить состояние расчетов с бюджетом и наличие налоговых долгов онлайн – через Электронный кабинет налогоплательщика или приложение "Дія".
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала юрист, партнер компании Expatpro Татьяна Ященко.
Главное:
По словам эксперта, самый удобный способ узнать актуальное состояние расчетов – воспользоваться Электронным кабинетом налогоплательщика.
В нем есть раздел "Состояние расчетов с бюджетом", где отображается баланс оплат за выбранный календарный год.
Кроме того, через электронный кабинет можно заказать официальную выписку о состоянии расчетов.
Сформированный документ, как отмечает эксперт, появится в разделе "Входящие/исходящие документы" - "Входящие документы".
Альтернативный способ – приложение или портал "Действие". Чтобы увидеть состояние расчетов, по словам юриста, нужно перейти в раздел "Предпринимателю", далее - "Уплата налогов и сборов" и выбрать "Расчеты с бюджетом".
Напомним, в 2026 году в "Действии" запускают новый сервис уплаты налогов , который будет показывать не только суммы долгов, но и данные об имуществе и отправлять уведомления о сроках оплаты.