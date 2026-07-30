Податкові борги у ФОП: як перевірити наявність не виходячи з дому

Фізична особа-підприємець (ФОП) може перевірити стан розрахунків із бюджетом та наявність податкових боргів онлайн - через Електронний кабінет платника податків або застосунок "Дія".

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла юристка, партнерка компанії Expatpro Тетяна Ященко.

Головне: Електронний кабінет. Через нього ФОП може швидко побачити свій актуальний баланс за календарний рік - і навіть замовити офіційний витяг про стан розрахунків з бюджетом.

Через нього ФОП може швидко побачити свій актуальний баланс за календарний рік - і навіть замовити офіційний витяг про стан розрахунків з бюджетом. Що для цього потрібно. Юристка розповіла, який саме розділ обрати, який код форми ввести і де шукати сформований документ.

Юристка розповіла, який саме розділ обрати, який код форми ввести і де шукати сформований документ. Що показує "Дія". У застосунку теж є свій розділ для перевірки податкових розрахунків - маршрут із трьох кроків.

За словами експертки, найзручніший спосіб дізнатися актуальний стан розрахунків - скористатися Електронним кабінетом платника податків.

У ньому є окремий розділ "Стан розрахунків із бюджетом", де відображається баланс оплат за обраний календарний рік.

Крім того, через Електронний кабінет можна замовити офіційний витяг про стан розрахунків.

Як замовити витяг у Електронному кабінеті

Отже щоб отримати витяг, треба зробити наступні кроки :

перейти до розділу "Заяви, запити для отримання інформації";

у верхній частині сторінки обрати рік і місяць формування запиту - це технічний крок, який не визначає період, за який формується витяг;

обрати форму F1300207 - "Запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДПС";

у самому запиті зазначити період, за який потрібен витяг.

Сформований документ, як зазначає експертка, з'явиться у розділі "Вхідні/вихідні документи" - "Вхідні документи".

Як перевірити борги через "Дію"

Альтернативний спосіб - застосунок або портал "Дія". Щоб побачити стан розрахунків, за словами юристки, потрібно перейти у розділ "Підприємцю", далі - "Сплата податків та зборів" і обрати "Розрахунки з бюджетом".