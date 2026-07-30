Податкові борги у ФОП: як перевірити наявність не виходячи з дому
Фізична особа-підприємець (ФОП) може перевірити стан розрахунків із бюджетом та наявність податкових боргів онлайн - через Електронний кабінет платника податків або застосунок "Дія".
Про це в коментарі РБК-Україна розповіла юристка, партнерка компанії Expatpro Тетяна Ященко.
Головне:
- Електронний кабінет. Через нього ФОП може швидко побачити свій актуальний баланс за календарний рік - і навіть замовити офіційний витяг про стан розрахунків з бюджетом.
- Що для цього потрібно. Юристка розповіла, який саме розділ обрати, який код форми ввести і де шукати сформований документ.
- Що показує "Дія". У застосунку теж є свій розділ для перевірки податкових розрахунків - маршрут із трьох кроків.
За словами експертки, найзручніший спосіб дізнатися актуальний стан розрахунків - скористатися Електронним кабінетом платника податків.
У ньому є окремий розділ "Стан розрахунків із бюджетом", де відображається баланс оплат за обраний календарний рік.
Крім того, через Електронний кабінет можна замовити офіційний витяг про стан розрахунків.
Як замовити витяг у Електронному кабінеті
Отже щоб отримати витяг, треба зробити наступні кроки :
- перейти до розділу "Заяви, запити для отримання інформації";
- у верхній частині сторінки обрати рік і місяць формування запиту - це технічний крок, який не визначає період, за який формується витяг;
- обрати форму F1300207 - "Запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДПС";
- у самому запиті зазначити період, за який потрібен витяг.
Сформований документ, як зазначає експертка, з'явиться у розділі "Вхідні/вихідні документи" - "Вхідні документи".
Як перевірити борги через "Дію"
Альтернативний спосіб - застосунок або портал "Дія". Щоб побачити стан розрахунків, за словами юристки, потрібно перейти у розділ "Підприємцю", далі - "Сплата податків та зборів" і обрати "Розрахунки з бюджетом".
Нагадаємо, у 2026 році в "Дії" запускають новий сервіс сплати податків, який показуватиме не лише суми боргів, а й дані про майно та надсилатиме сповіщення про терміни оплати.