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Податкові борги у ФОП: як перевірити наявність не виходячи з дому

07:05 30.07.2026 Чт
2 хв
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aimg Валерія Абабіна
Податкові борги у ФОП: як перевірити наявність не виходячи з дому Фото: Як перевірити податковий борг онлайн (Getty Images)
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Фізична особа-підприємець (ФОП) може перевірити стан розрахунків із бюджетом та наявність податкових боргів онлайн - через Електронний кабінет платника податків або застосунок "Дія".

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла юристка, партнерка компанії Expatpro Тетяна Ященко.

Головне:

  • Електронний кабінет. Через нього ФОП може швидко побачити свій актуальний баланс за календарний рік - і навіть замовити офіційний витяг про стан розрахунків з бюджетом.
  • Що для цього потрібно. Юристка розповіла, який саме розділ обрати, який код форми ввести і де шукати сформований документ.
  • Що показує "Дія". У застосунку теж є свій розділ для перевірки податкових розрахунків - маршрут із трьох кроків.

За словами експертки, найзручніший спосіб дізнатися актуальний стан розрахунків - скористатися Електронним кабінетом платника податків.

У ньому є окремий розділ "Стан розрахунків із бюджетом", де відображається баланс оплат за обраний календарний рік.

Крім того, через Електронний кабінет можна замовити офіційний витяг про стан розрахунків.

Як замовити витяг у Електронному кабінеті

Отже щоб отримати витяг, треба зробити наступні кроки :

  • перейти до розділу "Заяви, запити для отримання інформації";
  • у верхній частині сторінки обрати рік і місяць формування запиту - це технічний крок, який не визначає період, за який формується витяг;
  • обрати форму F1300207 - "Запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДПС";
  • у самому запиті зазначити період, за який потрібен витяг.

Сформований документ, як зазначає експертка, з'явиться у розділі "Вхідні/вихідні документи" - "Вхідні документи".

Як перевірити борги через "Дію"

Альтернативний спосіб - застосунок або портал "Дія". Щоб побачити стан розрахунків, за словами юристки, потрібно перейти у розділ "Підприємцю", далі - "Сплата податків та зборів" і обрати "Розрахунки з бюджетом".

Нагадаємо, у 2026 році в "Дії" запускають новий сервіс сплати податків, який показуватиме не лише суми боргів, а й дані про майно та надсилатиме сповіщення про терміни оплати.

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