Налоговые долги в ФОП: как проверить наличие не выходя из дома
Физическое лицо-предприниматель (ФОП) может проверить состояние расчетов с бюджетом и наличие налоговых долгов онлайн – через Электронный кабинет налогоплательщика или приложение "Дія".
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала юрист, партнер компании Expatpro Татьяна Ященко.
Главное:
- Электронный кабинет. Через него ФЛП может быстро увидеть свой актуальный баланс за календарный год – и даже заказать официальную выдержку о состоянии расчетов с бюджетом.
- Что для этого нужно. Юрист рассказала, какой именно раздел выбрать, какой код формы ввести и где искать сформированный документ.
- Что показывает "Действие". В приложении тоже есть свой раздел для проверки налоговых расчетов – маршрут с трех шагов.
По словам эксперта, самый удобный способ узнать актуальное состояние расчетов – воспользоваться Электронным кабинетом налогоплательщика.
В нем есть раздел "Состояние расчетов с бюджетом", где отображается баланс оплат за выбранный календарный год.
Кроме того, через электронный кабинет можно заказать официальную выписку о состоянии расчетов.
Как заказать подъемник в Электронном кабинете
Итак, чтобы получить подъемник, нужно сделать следующие шаги :
- перейти в раздел "Заявления, запросы для получения информации";
- в верхней части страницы выбрать год и месяц формирования запроса – это технический шаг, не определяющий период, за который формируется извлечение;
- выбрать форму F1300207 - "Запрос о получении выписки о состоянии расчетов с бюджетами и целевыми фондами по данным органов ГНС";
- в самом запросе указать период, за который требуется выдержка.
Сформированный документ, как отмечает эксперт, появится в разделе "Входящие/исходящие документы" - "Входящие документы".
Как проверить долги через "Действие"
Альтернативный способ – приложение или портал "Действие". Чтобы увидеть состояние расчетов, по словам юриста, нужно перейти в раздел "Предпринимателю", далее - "Уплата налогов и сборов" и выбрать "Расчеты с бюджетом".
Напомним, в 2026 году в "Действии" запускают новый сервис уплаты налогов , который будет показывать не только суммы долгов, но и данные об имуществе и отправлять уведомления о сроках оплаты.