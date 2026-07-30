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Налоговые долги в ФОП: как проверить наличие не выходя из дома

07:05 30.07.2026 Чт
2 мин
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aimg Валерия Абабина
Налоговые долги в ФОП: как проверить наличие не выходя из дома Фото: Как проверить налоговый долг онлайн (Getty Images)
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Физическое лицо-предприниматель (ФОП) может проверить состояние расчетов с бюджетом и наличие налоговых долгов онлайн – через Электронный кабинет налогоплательщика или приложение "Дія".

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала юрист, партнер компании Expatpro Татьяна Ященко.

Главное:

  • Электронный кабинет. Через него ФЛП может быстро увидеть свой актуальный баланс за календарный год – и даже заказать официальную выдержку о состоянии расчетов с бюджетом.
  • Что для этого нужно. Юрист рассказала, какой именно раздел выбрать, какой код формы ввести и где искать сформированный документ.
  • Что показывает "Действие". В приложении тоже есть свой раздел для проверки налоговых расчетов – маршрут с трех шагов.

По словам эксперта, самый удобный способ узнать актуальное состояние расчетов – воспользоваться Электронным кабинетом налогоплательщика.

В нем есть раздел "Состояние расчетов с бюджетом", где отображается баланс оплат за выбранный календарный год.

Кроме того, через электронный кабинет можно заказать официальную выписку о состоянии расчетов.

Как заказать подъемник в Электронном кабинете

Итак, чтобы получить подъемник, нужно сделать следующие шаги :

  • перейти в раздел "Заявления, запросы для получения информации";
  • в верхней части страницы выбрать год и месяц формирования запроса – это технический шаг, не определяющий период, за который формируется извлечение;
  • выбрать форму F1300207 - "Запрос о получении выписки о состоянии расчетов с бюджетами и целевыми фондами по данным органов ГНС";
  • в самом запросе указать период, за который требуется выдержка.

Сформированный документ, как отмечает эксперт, появится в разделе "Входящие/исходящие документы" - "Входящие документы".

Как проверить долги через "Действие"

Альтернативный способ – приложение или портал "Действие". Чтобы увидеть состояние расчетов, по словам юриста, нужно перейти в раздел "Предпринимателю", далее - "Уплата налогов и сборов" и выбрать "Расчеты с бюджетом".

Напомним, в 2026 году в "Действии" запускают новый сервис уплаты налогов , который будет показывать не только суммы долгов, но и данные об имуществе и отправлять уведомления о сроках оплаты.

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