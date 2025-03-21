Податкова зупинила відшкодування ПДВ Ferrexpo майже на 513 млн гривень: у компанії відреагували

"Податкові органи зазначають, що призупинення відшкодування ПДВ пов’язане із запровадженням персональних санкцій щодо Костянтина Жеваго. Як було оголошено раніше, ці санкції мають персональний характер і не накладені безпосередньо на компанію. На думку Ferrexpo, персональні санкції щодо Костянтина Жеваго не повинні використовуватися для фінансового тиску на Ferrexpo, особливо зважаючи на те, що більшість акцій Ferrexpo з правом голосу належать міжнародним інвесторам, включаючи деякі з найбільших світових банків, інвестиційних, пенсійних і суверенних фондів", - йдеться у повідомленні Ferrexpo.

Компанія вважає, що призупинення відшкодування ПДВ створює значний фінансовий тиск на Ferrexpo, що призведе радикального скорочення масштабу свого бізнесу до лише 25% від повної виробничої потужності.

"Ferrexpo є важливим вкладником в економіку та суспільство України, особливо в час війни. Призупинення відшкодування ПДВ створює значний тиск на наш бізнес у період, коли ми вже стикаємося з багатьма іншими викликами. Щомісячне відшкодування ПДВ є важливим внеском для компанії, і якщо воно не буде отримане, це матиме величезний вплив на бізнес і всіх його зацікавлених сторін. Ferrexpo закликає Міністерство фінансів та Державну податкову службу України вжити термінових і ефективних заходів для відновлення відшкодування ПДВ", - заявив виконавчий голова Ferrexpo Лучіо Дженовезе.

Нагадаємо, Ferrexpo заявила, що передача 49,5% акцій Полтавського ГЗК в управління АРМА може завершитися розглядом справи у міжнародному арбітражі оскільки порушує міжнародні інвестиційні угоди України з Великобританією та Швейцарією.

Раніше Ferrexpo повідомила, що завершила 2024 рік з чистим збитком у 50 млн доларів. Порівняно з 2023 роком, збиток зменшився на 41%.