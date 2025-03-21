ua en ru
Пт, 21 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Налоговая остановила возмещение НДС Ferrexpo почти на 513 млн гривен: в компании отреагировали

Пятница 21 марта 2025 15:38
UA EN RU
Налоговая остановила возмещение НДС Ferrexpo почти на 513 млн гривен: в компании отреагировали Фото: налоговая остановила возмещение НДС Ferrexpo почти на 513 млн гривен (ferrexpo com)
Автор: Александр Мороз

Налоговые органы Украины приостановили возмещение НДС ее предприятиям горнорудной компании Ferrexpo за январь, которое составляет 512,9 млн грн (примерно 12,5 млн долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ferrexpo.

"Налоговые органы отмечают, что приостановление возмещения НДС связано с введением персональных санкций в отношении Константина Жеваго. Как было объявлено ранее, эти санкции носят персональный характер и не наложены непосредственно на компанию. По мнению Ferrexpo, персональные санкции в отношении Константина Жеваго не должны использоваться для финансового давления на Ferrexpo, особенно учитывая то, что большинство акций Ferrexpo с правом голоса принадлежат международным инвесторам, включая некоторые из крупнейших мировых банков, инвестиционных, пенсионных и суверенных фондов", - говорится в сообщении Ferrexpo.

Компания считает, что приостановление возмещения НДС создает значительное финансовое давление на Ferrexpo, что приведет к радикальному сокращению масштаба своего бизнеса до лишь 25% от полной производственной мощности.

"Ferrexpo является важным вкладчиком в экономику и общество Украины, особенно во время войны. Приостановление возмещения НДС создает значительное давление на наш бизнес в период, когда мы уже сталкиваемся со многими другими вызовами. Ежемесячное возмещение НДС является важным вкладом для компании, и если оно не будет получено, это будет иметь огромное влияние на бизнес и всех его заинтересованных сторон. Ferrexpo призывает Министерство финансов и Государственную налоговую службу Украины принять срочные и эффективные меры для восстановления возмещения НДС", - заявил исполнительный председатель Ferrexpo Лучио Дженовезе.

Напомним, Ferrexpo заявила, что передача 49,5% акций Полтавского ГОКа в управление АРМА может завершиться рассмотрением дела в международном арбитраже поскольку нарушает международные инвестиционные соглашения Украины с Великобританией и Швейцарией.

Ранее Ferrexpo сообщила, что завершила 2024 год с чистым убытком в 50 млн долларов. По сравнению с 2023 годом, убыток уменьшился на 41%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ferrexpo Налоги
NEWS
МИД Украины резко отреагировал на российский ультиматум украинцам в России
МИД Украины резко отреагировал на российский ультиматум украинцам в России
DAILY
Мантия днем, пиксель вечером. Как судья сбивает "Шахеды" над Киевом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Мантия днем, пиксель вечером. Как судья сбивает "Шахеды" над Киевом