Податкова знижка за оренду житла для ВПО: умови та необхідні документи

Внутрішньо переміщені особи можуть повернути частину сплаченого ПДФО за витрати на оренду житла. Для цього потрібно подати податкову декларацію та підтвердити право на знижку документами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну податкову службу.

Головне: Хто має право: ВПО, які не мають у власності придатного житла (крім житла на окупованих територіях) і не отримують бюджетних виплат на проживання.

ВПО, які не мають у власності придатного житла (крім житла на окупованих територіях) і не отримують бюджетних виплат на проживання. Що подати: річну декларацію, довідку ВПО, договір оренди та документи про оплату.

річну декларацію, довідку ВПО, договір оренди та документи про оплату. Коли: декларацію потрібно подати до 31 грудня року, наступного за звітним.

Що таке податкова знижка

Податкова знижка - це можливість повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб за рахунок витрат, які платник здійснив протягом звітного року та документально підтвердив.

Для її отримання потрібно подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи - зробити це необхідно до 31 грудня року, наступного за звітним.

До знижки можна включити лише фактично понесені витрати, підтверджені квитанціями, чеками, платіжними документами або договором, у якому зазначені вартість послуг і строки оплати.

Хто з ВПО має право на знижку

Право на податкову знижку за оренду житла виникає за двох умов. По-перше, платник та члени його сім'ї першого ступеня споріднення не мають у власності придатного для проживання житла (крім житла на тимчасово окупованих територіях).

По-друге, платник не отримує передбачених законодавством бюджетних виплат для компенсації витрат на проживання.

Які документи потрібні

Для підтвердження права на знижку до податкового органу за місцем обліку потрібно подати податкову декларацію про майновий стан і доходи, копію довідки про взяття на облік ВПО, копію договору оренди житла та документи, що підтверджують оплату оренди.

Крім того, знадобляться відомості для ідентифікації членів сім'ї, а також документи, які підтверджують відсутність умов, що позбавляють права на знижку.

Такими документами можуть бути витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або інформація від органів соцзахисту про неотримання адресної допомоги на проживання.

Важливі нюанси

Договір оренди житла має бути укладений у письмовій формі - саме він підтверджує факт орендних відносин між власником житла та мешканцем.

Подати декларацію можна до податкового органу, в якому платник перебуває на обліку.

У разі зміни адреси проживання або інших персональних даних ВПО мають повідомити про це податкову, подавши відповідну заяву для внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків.