ua en ru
Ср, 05 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Налоговая скидка за аренду жилья для ВПО: условия и необходимые документы

22:00 05.08.2026 Ср
3 мин
Льгота действует не для всех переселенцев, есть важные ограничения
aimg Валерия Абабина
Налоговая скидка за аренду жилья для ВПО: условия и необходимые документы Фото: ВПЛ могут вернуть часть налога за аренду жилья (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Внутри перемещенные лица могут вернуть часть уплаченного НДФЛ за расходы по аренде жилья. Для этого следует подать налоговую декларацию и подтвердить право на скидку документами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Главное:

  • Кто имеет право: ВПО, не имеющие в собственности подходящего жилья (кроме жилья на оккупированных территориях) и не получающих бюджетных выплат на проживание.
  • Что подать: годовую декларацию, справку ВПО, договор аренды и документы об оплате.
  • Когда: декларацию нужно подать до 31 декабря года, следующего за отчетным.

Что такое налоговая скидка

Налоговая скидка – это возможность вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц за счет расходов, которые плательщик осуществил в течение отчетного года и документально подтвердил.

Для ее получения нужно подать годовую налоговую декларацию об имущественном положении и доходах – сделать это необходимо до 31 декабря года, следующего за отчетным.

В скидку можно включить только фактически понесенные расходы, подтвержденные квитанциями, чеками, платежными документами или договором, в котором указаны стоимость услуг и сроки оплаты.

Кто из ВПО имеет право на скидку

Право на налоговую скидку за аренду жилья возникает при двух условиях. Во-первых, плательщик и члены его семьи первой степени родства не имеют в собственности пригодного для проживания жилья (кроме жилья на временно оккупированных территориях).

Во-вторых, плательщик не получает предусмотренные законодательством бюджетные выплаты для компенсации расходов на проживание.

Какие документы нужны

Для подтверждения права на скидку в налоговый орган по месту учета следует подать налоговую декларацию об имущественном положении и доходах, копию справки о взятии на учет ВПО, копию договора аренды жилья и документы, подтверждающие оплату аренды.

Кроме того, потребуются сведения для идентификации членов семьи, а также документы, подтверждающие отсутствие условий, лишающих права скидки.

Такими документами могут быть выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество или информация от органов соцзащиты о неполучении адресной помощи на проживание.

Важные нюансы

Договор аренды жилья должен быть заключен в письменной форме – именно он подтверждает факт арендных отношений между собственником жилья и жильцом.

Подать декларацию можно в налоговый орган, в котором плательщик состоит на учете.

В случае изменения адреса проживания или других персональных данных ВПО должны сообщить об этом налоговую, подав соответствующее заявление для внесения изменений в Государственный реестр физических лиц - налогоплательщиков.

Напомним, с 1 января 2026 года право на налоговую скидку по расходам на аренду жилья получили также участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Налоги Внутренне перемещенные лица
Новости
Под огнем "Эпицентр", ROZETKA и "Новая почта": что известно об ударе РФ по Киеву и области
Под огнем "Эпицентр", ROZETKA и "Новая почта": что известно об ударе РФ по Киеву и области
Аналитика
"Адские санкции" Грэма. Будут ли США усиливать давление на российскую нефть
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Адские санкции" Грэма. Будут ли США усиливать давление на российскую нефть