ua en ru
Вт, 06 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

Налоговая скидка за аренду жилья: что изменится для участников боевых действий с 2026 года

Вторник 06 января 2026 19:46
UA EN RU
Налоговая скидка за аренду жилья: что изменится для участников боевых действий с 2026 года Фото: Удостоверение участника боевых действий (Любовь Калашникова, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

С 1 января 2026 года участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны смогут получить налоговую скидку по расходам на аренду жилья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины (ГНСУ).

Соответствующие изменения предусмотрены законом №4536-ІХ, который Верховная Рада приняла 16 июля 2025 года.

В ГНС объясняют, что налоговая скидка позволяет:

  • уменьшить налогооблагаемый доход физического лица;
  • вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Речь идет о фактически понесенных расходах на аренду жилья по официальному договору. Цель новаций - усиление социальной защиты и поддержка граждан, которые защищали независимость и территориальную целостность Украины.

Кроме того, закон вводит отдельные правила налогообложения для военнопленных, которых выделяют в отдельную категорию налогоплательщиков-нерезидентов.

Для обеспечения безопасности и конфиденциальности их доходы будут отражаться в налоговой отчетности без указания персональных данных - в виде обобщенных сумм.

Ранее РБК-Украина рассказывало, какое жилищное обеспечение и компенсации гарантированы военнослужащим в Украине. В частности, кто из военных имеет право на служебное жилье, аренду или денежную компенсацию, при каких условиях государство обязано оплачивать поднаем жилья, а также кто может претендовать на квартиру или компенсацию для постоянного проживания.

Также мы писали о расширении программы "еОселя" для мобилизованных военных. Правительство разрешило им оформлять ипотеку под 3% годовых вместо 7%, уравняв условия с контрактниками. Также установлена предельная площадь жилья и приведены данные о количестве семей, которые уже воспользовались программой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Налоги Жилье Военный
Новости
Союзники Украины обсудили в Париже практическую реализацию гарантий безопасности
Союзники Украины обсудили в Париже практическую реализацию гарантий безопасности
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка