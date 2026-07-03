Податкова знижка за навчання: як студентам повернути частину грошей за 2025 рік

Головне: Хто отримує: офіційно працевлаштовані особи, які платили за своє навчання або навчання близьких родичів (дітей, батьків, чоловіка/дружину).

офіційно працевлаштовані особи, які платили за своє навчання або навчання близьких родичів (дітей, батьків, чоловіка/дружину). Що можна повернути: частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) за витрати на навчання у 2025 році.

частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) за витрати на навчання у 2025 році. Термін: подати декларацію необхідно до 31 грудня 2026 року.

подати декларацію необхідно до 31 грудня 2026 року. Важливо: якщо не встигнути подати документи до кінця року, право на знижку за 2025 рік буде втрачено назавжди.

Хто може отримати відшкодування

Отримати знижку можуть платники податків, які оплачували:

власне навчання;

навчання членів сім'ї першого ступеня споріднення (дітей, батьків, чоловіка або дружину).

Компенсація поширюється на витрати за навчання у закладах дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти.

Як оформити податкову знижку

Для отримання виплат необхідно до 31 грудня 2026 року подати декларацію про майновий стан і доходи.

До декларації потрібно додати документи, що підтверджують витрати:

копію договору із закладом освіти;

платіжні документи (квитанції, чеки тощо);

за необхідності - документи, що підтверджують родинні зв’язки.

Якщо оплата здійснювалася онлайн, у декларації достатньо вказати реквізити платіжних документів.

Як подати документи

Зробити це можна одним із трьох способів:

Особисто відвідати податковий орган за місцем реєстрації. Надіслати документи поштою з повідомленням про вручення. Скористатися сервісом "Електронний кабінет платника податків" на сайті ДПС.

Важливий дедлайн

У податковій наголошують, що право на знижку не переноситься на наступні роки. Якщо не подати декларацію до кінця 2026 року, повернути кошти за витратами на навчання у 2025 році вже не вдасться.