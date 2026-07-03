Податкова знижка за навчання: як студентам повернути частину грошей за 2025 рік

Українці, які оплачували навчання в освітніх закладах у 2025 році, можуть повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Право на податкову знижку мають офіційно працевлаштовані громадяни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Головне:
Отримати знижку можуть платники податків, які оплачували:
Компенсація поширюється на витрати за навчання у закладах дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти.
Для отримання виплат необхідно до 31 грудня 2026 року подати декларацію про майновий стан і доходи.
До декларації потрібно додати документи, що підтверджують витрати:
Якщо оплата здійснювалася онлайн, у декларації достатньо вказати реквізити платіжних документів.
Зробити це можна одним із трьох способів:
У податковій наголошують, що право на знижку не переноситься на наступні роки. Якщо не подати декларацію до кінця 2026 року, повернути кошти за витратами на навчання у 2025 році вже не вдасться.
Читайте також про те, що в Україні 1 липня розпочалась реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів-2026. Вступна кампанія цьогоріч триватиме до 15 жовтня.
Раніше ми писали про те, що ректори звернулися до міністра освіти Оксена Лісового із закликом знизити прохідний бал на низку елітних спеціальностей із 150 до 130 балів, зокрема на медицину та право. Однак у Міносвіти заявили, що не змінюватимуть мінімальний конкурсний бал.