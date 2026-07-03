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Налоговая скидка за обучение: как студентам вернуть часть денег за 2025 год

13:14 03.07.2026 Пт
2 мин
Если не уложиться в срок, скидка сгорит. К какой дате нужно успеть подать документы?
aimg Василина Копытко
На налоговую скидку имеют право студенты-контрактники (фото: Getty Images)

Украинцы, оплачивавшие обучение в образовательных учреждениях в 2025 году, могут вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Право на налоговую скидку имеют официально трудоустроенные граждане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Главное:

  • Кто получает: официально трудоустроенные лица, которые платили за обучение или обучение близких родственников (детей, родителей, супруга).
  • Что можно вернуть: часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за расходы на обучение в 2025 году.
  • Срок подать декларацию необходимо до 31 декабря 2026 года.
  • Важно: если не успеть подать документы до конца года, право на скидку за 2025 год будет потеряно навсегда.

Кто может получить возмещение

Получить скидку могут налогоплательщики, которые оплачивали:

  • собственное обучение;
  • обучение членов семьи первой степени родства (детей, родителей, мужа или жену).

Компенсация распространяется на затраты на обучение в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионально-технического и высшего образования.

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Как оформить налоговую скидку

Для получения выплат необходимо до 31 декабря 2026 подать декларацию об имущественном положении и доходах.

К декларации следует добавить документы, подтверждающие расходы:

  • копию договора с учебным заведением;
  • платежные документы (квитанции, чеки и т.п.);
  • при необходимости - документы, подтверждающие родственные связи.

Если оплата производилась онлайн, в декларации достаточно указать реквизиты платежных документов.

Как подать документы

Сделать это можно одним из трех способов:

  1. Лично посетить налоговый орган по месту регистрации.
  2. Отправка документов по почте с сообщением о вручении.
  3. Воспользоваться сервисом "Электронный кабинет налогоплательщика" на сайте ГНС.

Важный дедлайн

В налоговой отмечают, что право на скидку не переносится на следующие годы. Если не подать декларацию до конца 2026 года, вернуть средства по расходам на обучение в 2025 году уже не удастся.

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