Налоговая скидка за обучение: как студентам вернуть часть денег за 2025 год

Читайте также, что в Украине 1 июля началась регистрация электронных кабинетов абитуриентов -2026. Вступительная кампания в этом году продлится до 15 октября.

Ранее мы писали о том, что ректоры обратились к министру образования Оксену Лесному с призывом снизить проходной балл на ряд элитных специальностей со 150 до 130 баллов, в том числе на медицину и право. Однако в Минобразования заявили, что не будут менять минимальный конкурсный балл.