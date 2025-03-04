В Україні запроваджують нові чеки: які рядки не будуть заповнювати

З 1 березня 2025 року в Україні почали діяти нові форми фіскальних чеків . Міністерство фінансів запровадило нові обов'язкові поля, зокрема "решта" та "засіб оплати", і змінило форму для відображення різних способів оплати, наприклад, бонусами. Однак не всі ці поля продавці мають заповнювати в обов’язковому порядку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Державну податкову службу України .

У фіскальному касовому чеку мають бути відображені лише ті реквізити, які наявні у платника під час формування конкретного чеку. Це означає, що рядок "решта" не обов'язково має бути заповнений, якщо при розрахунку такої решти не було.

Це ж правило стосується й інших реквізитів, таких як:

ІПН платника ПДВ - якщо платник не зареєстрований платником ПДВ;

УКТЗЕД - якщо товар не підакцизний;

реквізит марки акцизного податку - якщо товар не маркований;

рядки 12-17 - якщо при розрахунку не використовувалась платіжна картка і пристрої не зʼєднані і не поєднані;

ставки податків - якщо суб’єкт господарювання не є платником таких податків.

Чек повинен включати унікальний ідентифікатор акцизного податку для певних товарів. Нововведення також стосуються тестування системи обігу алкоголю та тютюну. Чеки будуть спрощені, а QR-коди дозволять перевіряти інформацію через ДПС.