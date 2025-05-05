ua en ru
Пн, 05 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Налоговая разослала бизнесу необычные сообщения: что известно

Украина, Понедельник 05 мая 2025 08:30
UA EN RU
Налоговая разослала бизнесу необычные сообщения: что известно Фото: Налоговая служба предупредила бизнес о возможных нарушениях (Getty Images)
Автор: Валерия Лукина

Налоговая изменила подход к взаимодействию с бизнесом и впервые сделала ставку на профилактику, а не наказание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

Государственная налоговая служба Украины вышла на новый уровень коммуникации с бизнесом. Впервые вместо штрафов предпринимателей предупредили о возможных нарушениях, связанных с наличными расчетами. Такой подход призван предотвратить проблемы еще до момента выявления нарушений.

Бизнесу намекнули: отчитывайтесь о наличных или ждите проверки

Более 1000 компаний в сфере розничной торговли получили через Электронный кабинет информационные сообщения с просьбой пересмотреть операции, в которых могли быть неоформлены наличные расчеты через регистраторы расчетных операций (РРО). За март 2025 годаналоговая не обнаружила в их чеках ни одной наличной операции и это вызвало подозрение.

Председатель ГНС Руслан Кравченко объяснил, что такие письма имеют исключительно превентивную цель. Бизнесу предложили самостоятельно устранить возможные недостатки, чтобы избежать фактических проверок в будущем, которые, согласно Налоговому кодексу, ГНС имеет право инициировать при наличии признаков нарушений

Такой подход, по словам руководителя службы, является частью новой стратегии к стимулированию добровольной уплаты налогов, а не действовать только через санкции. Целью такого предупреждения является повышение уровня доверия к налоговой службе и усиление финансовой дисциплины.

Напомним, что с 1 марта 2025 года в Украине начали действовать новые формы фискальных чеков. Министерство финансов ввело новые обязательные поля, в частности "решта" и "средство оплаты", и изменило форму для отображения различных способов оплаты, например, бонусами.

С 1 января 2025 года все торговцы, осуществляющие хозяйственную деятельность в населенных пунктах, должны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов с использованием электронных платежных средств, платежных приложений или платежных устройств.

Читайте РБК-Украина в Google News
Налоги
NEWS
Потери росармии на войне против Украины уже превысили 958 тысяч военных, - Генштаб
Потери росармии на войне против Украины уже превысили 958 тысяч военных, - Генштаб
DAILY
Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления
Дмитрий Сидоров, Юрий Дощатов Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления