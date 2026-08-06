Податкова аналізуватиме поїздки українців за кордон: кому варто бути уважнішими

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Перетин кордону: може бути одним із критеріїв під час визначення податкового резидентства.

може бути одним із критеріїв під час визначення податкового резидентства. Оцінка обставин: податкова враховуватиме не лише поїздки, а й місце проживання сім’ї, роботи та бізнесу.

податкова враховуватиме не лише поїздки, а й місце проживання сім’ї, роботи та бізнесу. Автоматичного ризику немає: сам факт частих поїздок не означає претензій або перевірок.

сам факт частих поїздок не означає претензій або перевірок. Рекомендація експертки: у разі сумнівів щодо свого статусу варто орієнтуватися на законодавство, а не на окремі публічні роз’яснення.

За словами Олександри Томашевської, якщо людина заявляє, що постійно проживає за кордоном, але регулярно повертається до України, ''кількість таких поїздок також може враховуватися. Це один із факторів, які можуть свідчити про тісніший зв’язок з Україною''.

Водночас експертка наголошує, що оцінка не обмежується лише інформацією про перетин кордону. Податкова також може звертати увагу на інші обставини: чи є в людини житло в Україні, де проживає її сім’я, у якій країні вона працює, отримує дохід або веде бізнес.

За словами Томашевської, якщо сім’я проживає разом із людиною за кордоном, це є вагомим аргументом на користь того, що саме там знаходиться центр її життєвих інтересів. Натомість робота, підприємницька діяльність або бізнес в Україні можуть свідчити про зворотне.

Експертка зазначає, що одним зі способів мінімізувати аргументи про тісний зв’язок з Україною може бути зняття з реєстрації місця проживання. Однак вона застерігає, що такий крок має суттєві наслідки.

''Але це серйозний крок. Потрібно повідомляти банки, виникають інші практичні наслідки. Це рішення для тих, хто справді більше не планує жити в Україні'', – пояснила Томашевська.

Вона також звернула увагу, що багато українців помилково вважають, ніби автоматичний обмін податковою інформацією однаково стосується всіх громадян, які перебувають за кордоном.

На її думку, якщо людина постійно працює та проживає разом із сім’єю в іншій державі, то інформація про неї взагалі не повинна передаватися Україні в межах автоматичного обміну, адже для цієї країни вона є її податковим резидентом.

Водночас Томашевська радить тим, хто не впевнений у своєму статусі, не покладатися лише на окремі коментарі чи публікації.

''Тому тим, хто не розуміє, яка ситуація стосується саме їх, я рекомендую не читати окремі роз’яснення чи блоги, а звернутися до законодавства. Саме закон визначає, хто є податковим резидентом і за яких підстав'', – підсумувала вона.

Нагадаємо, податкова та прикордонна служби запровадили автоматизований обмін інформацією. У відомствах запевнили, що це не вплине на правила перетину кордону, але має допомогти ефективніше виявляти податкові порушення.