Налоговая будет анализировать поездки украинцев за границу: кому следует быть внимательнее

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Пересечение границы: может быть одним из критериев при определении налогового резидентства.

может быть одним из критериев при определении налогового резидентства. Оценка обстоятельств: налоговая будет учитывать не только поездки, но и место жительства семьи, работы и бизнеса.

налоговая будет учитывать не только поездки, но и место жительства семьи, работы и бизнеса. Автоматического риска нет: сам факт частых поездок не означает претензий или проверок.

сам факт частых поездок не означает претензий или проверок. Рекомендация эксперта: в случае сомнений в своем статусе следует ориентироваться на законодательство, а не на отдельные публичные разъяснения.

По словам Александры Томашевской, если человек заявляет, что постоянно проживает за границей, но регулярно возвращается в Украину, ''количество таких поездок также может учитываться. Это один из факторов, которые могут свидетельствовать о более тесной связи с Украиной''.

В то же время эксперт отмечает, что оценка не ограничивается только информацией о пересечении границы. Налоговая также может обращать внимание на другие обстоятельства: есть ли у человека жилье в Украине, где проживает его семья, в какой стране он работает, получает доход или ведет бизнес.

По словам Томашевской, если семья проживает вместе с человеком за рубежом, это весомый аргумент в пользу того, что именно там находится центр его жизненных интересов. Работа, предпринимательская деятельность или бизнес в Украине могут свидетельствовать об обратном.

Эксперт отмечает, что одним из способов минимизировать аргументы о тесной связи с Украиной может быть снятие с регистрации места жительства. Однако она предостерегает, что такой шаг имеет существенные последствия.

''Но это серьезный шаг. Нужно сообщать банкам, возникают другие практические последствия. Это решение для тех, кто действительно больше не планирует жить в Украине'', – пояснила Томашевская.

Она также обратила внимание, что многие украинцы ошибочно полагают, что автоматический обмен налоговой информацией все равно касается всех граждан, находящихся за границей.

По его мнению, если человек постоянно работает и проживает вместе с семьей в другом государстве, то информация о нем вообще не должна передаваться Украине в пределах автоматического обмена, ведь для этой страны он является его налоговым резидентом.

В то же время, Томашевская советует тем, кто не уверен в своем статусе, не полагаться только на отдельные комментарии или публикации.

''Поэтому тем, кто не понимает, какая ситуация касается именно их, я рекомендую не читать отдельные разъяснения или блоги, а обратиться к законодательству. Именно закон определяет, кто является налоговым резидентом и по каким основаниям'', – подытожила она.

Напомним, налоговая и пограничная службы ввели автоматизированный обмен информацией. В ведомствах заверили, что это не повлияет на правила пересечения границы, но должно помочь более эффективно выявлять налоговые нарушения.