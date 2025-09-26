ua en ru
В Україні ввели нові правила продажу авто: обов’язкові дані про витрати палива та CO2

Україна, П'ятниця 26 вересня 2025 12:02
В Україні ввели нові правила продажу авто: обов’язкові дані про витрати палива та CO2 Фото: Продавців авто в Україні зобов'язали надавати дані про витрати палива та екологічність (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка зобов’язує автосалони надавати покупцям чітку інформацію про витрати палива та викиди CO2 нових легкових автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 25 вересня 2025 р. № 1182.

Тепер біля кожного авто має бути етикетка формату А4 з даними про модель, тип пального, офіційні витрати палива та рівень викидів CO2.

Електронні довідники та плакати

Мінрегіон щороку оновлюватиме офіційний довідник витрат палива та викидів CO2, який буде доступний онлайн.

У місцях продажу автосалони повинні розміщувати плакати чи електронні дисплеї з повним переліком моделей і їхніх характеристик.

Обов’язкові дані для реклами

Нові правила також поширюються на рекламні матеріали. У брошурах чи оголошеннях про автомобілі обов’язково має бути вказано офіційні показники витрат палива та викидів CO2.

Інформація повинна бути легкою для сприйняття та не менш помітною, ніж інший текст у рекламі.

Поради для водіїв

Довідники міститимуть не лише цифри, а й поради для водіїв щодо економної їзди.

Йдеться про стиль керування, тиск у шинах і технічне обслуговування, які впливають на реальні витрати палива та рівень викидів.

Раніше РБК-Україна писало про те, як правильно вибрати авто для великої сім’ї та з чого починати вибір авто.

