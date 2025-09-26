В Україні ввели нові правила продажу авто: обов’язкові дані про витрати палива та CO2

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка зобов’язує автосалони надавати покупцям чітку інформацію про витрати палива та викиди CO2 нових легкових автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 25 вересня 2025 р. № 1182 .

Тепер біля кожного авто має бути етикетка формату А4 з даними про модель, тип пального, офіційні витрати палива та рівень викидів CO2.

Електронні довідники та плакати

Мінрегіон щороку оновлюватиме офіційний довідник витрат палива та викидів CO2, який буде доступний онлайн.

У місцях продажу автосалони повинні розміщувати плакати чи електронні дисплеї з повним переліком моделей і їхніх характеристик.

Обов’язкові дані для реклами

Нові правила також поширюються на рекламні матеріали. У брошурах чи оголошеннях про автомобілі обов’язково має бути вказано офіційні показники витрат палива та викидів CO2.

Інформація повинна бути легкою для сприйняття та не менш помітною, ніж інший текст у рекламі.

Поради для водіїв

Довідники міститимуть не лише цифри, а й поради для водіїв щодо економної їзди.

Йдеться про стиль керування, тиск у шинах і технічне обслуговування, які впливають на реальні витрати палива та рівень викидів.