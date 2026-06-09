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Налоги на аренду снизят вдвое: Рада готовит изменения для собственников жилья

17:45 09.06.2026 Вт
2 мин
Владельцы жилья будут платить меньше налогов?
aimg Анастасия Мацепа
Налоги на аренду снизят вдвое: Рада готовит изменения для собственников жилья Фото: для владельцев жилья, которые сдают недвижимость в аренду, снизят налоги (Getty Images)
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В Украине хотят вывести рынок аренды из тени: принят законопроект о снижении налоговой нагрузки. Верховная Рада поддержала инициативу, которая должна стимулировать владельцев жилья легализовать свои доходы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк.

Так, сегодня парламент принял законопроект №15111-д, который предусматривает существенное снижение налоговой нагрузки для физических лиц, официально сдающих недвижимость в аренду. Соответствующую правку в документ внесла Шуляк.

Что меняется?

Сейчас владельцы жилья, которые работают официально, платят 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора - всего 23%. После вступления в силу новых норм, ставка НДФЛ для арендодателей снизится до 5%.

С учетом военного сбора, общая нагрузка уменьшится с 23% до 10%. По результатам года арендодателям нужно будет подать годовую налоговую декларацию и самостоятельно уплатить налог в бюджет.

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Цель нововведения

Основная цель изменений - стимулировать владельцев недвижимости легализовать арендные отношения. На сегодня большинство рынка аренды в Украине находится ''в тени'' из-за высоких налогов.

По словам Шуляк, по итогам позапрошлого года доходы от аренды задекларировали лишь 900 физических лиц. Еще около 56 тысяч арендодателей работают как ФОПы на упрощенной системе налогообложения. Для страны с огромным жилым фондом такие цифры указывают на то, что большая часть рынка остается неофициальной.

Почему это важно?

Снижение ставки должно сделать официальное оформление договоров аренды более простым и понятным стимулом для владельцев имущества. Кроме того, это является необходимым шагом для реализации масштабной жилищной реформы в Украине и внедрения европейских моделей социальной аренды.

Для государства это способ детенизировать рынок без применения фискального давления, заменив его мотивацией для добровольной уплаты налогов.

''В Украине сейчас идет масштабная жилищная реформа, цель которой - изменить советские правила предоставления жилья тем, кто в этом нуждается, к эффективным европейским моделям, среди которых и социальная аренда. Но этот инструмент мы не сможем запустить без детенизации рынка аренды жилья. А для нее, в свою очередь, нужно снижение налога, за что, собственно, сегодня и прологосувала Верховная рада'', - резюмировала Шуляк.

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