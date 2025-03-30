Податки для ФОПів, підвищення ставок, банківська таємниця: що записали в Меморандум із МВФ

"Ми плануємо провести комплексну реформу системи спрощеного оподаткування (ССО) з метою обмеження сфери її застосування та можливостей для зловживань", - йдеться в документі.

Реформа системи ССО буде спрямована "на мінімізацію можливостей для середнього і великого бізнесу законно ухилятися від сплати податків або приховувати від оподаткування обсяги реалізації товарів і послуг".

Крім того, реформа знизить економічну доцільність використання системи ССО та її застосування для трудових відносин.

"Зокрема, не пізніше початку 2027 року ми почнемо реалізовувати заходи, які обмежать можливість повернення суб'єктів підприємництва до використання ССО після переходу на загальну систему оподаткування, переглянуть підходи до визначення та індексації порогових значень ССО, звузять коло осіб, які можуть використовувати ССО, за рахунок виключення окремих видів діяльності", - заявили в уряді.

Також планується підвищити податки для громадян за допомогою прогресивної шкали. "Надалі ми розглянемо реформи, спрямовані на те, щоб зробити податкову систему більш справедливою (наприклад, за рахунок прогресивнішого ПДФО)", - йдеться в листі.

При цьому умовою для реформи ПДФО та ССО є проведення адміністративних реформ, зокрема щодо забезпечення конфіденційності податкових даних у системах Державної податкової служби, як це передбачено Національною стратегією доходів.

Також необхідний розгляд Мінфіном спільно з НБУ "питання про можливе розширення підстав для позасудового доступу податкових органів до інформації про обсяги коштів, що надійшли на банківські рахунки платників податків", йдеться в Меморандумі.

Оновлений Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний. Він містить добровільні зобов'язання влади країни зробити певні кроки.

Національна стратегія доходів

Кабінет міністрів у грудні 2023 року затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки, що було одним із зобов'язань української влади перед Міжнародним валютним фондом.

Стратегія передбачає, що друга і третя групи для ФОПів будуть об'єднані в одну, а ставки податку доходу будуть диференційованими. Ця шкала передбачатиме мінімальну ставку в розмірі 3% для торговельної діяльності та міститиме градацію ставок до 17% для низки послуг.

Мінфін у березні оприлюднив звіт про стан виконання Національної стратегії доходів у 2024 році та підтвердив плани щодо реформи спрощеної системи, яка передбачає збільшення податків.