Налоги для ФОПов, повышение ставок, банковская тайна: что записали в Меморандум с МВФ

"Мы планируем провести комплексную реформу системы упрощенного налогообложения (УСН) с целью ограничения сферы ее применения и возможностей для злоупотреблений", - говорится в документе.

Реформа системы УСН будет направлена "на минимизацию возможностей для среднего и крупного бизнеса законно уклоняться от уплаты налогов или скрывать от налогообложения объемы реализации товаров и услуг".

Кроме того, реформа снизит экономическую целесообразность использования системы УСН и ее применение для трудовых отношений.

"В частности, не позднее начала 2027 года мы начнем реализовывать меры, которые ограничат возможность возврата субъектов предпринимательства к использованию УСН после перехода на общую систему налогообложения, пересмотрят подходы к определению и индексации пороговых значений УСН, сузят круг лиц, которые могут использовать УСН, за счет исключения отдельных видов деятельности", - заявили в правительстве.

Также планируется повысить налоги для граждан с помощью прогрессивной шкалы. "В дальнейшем мы рассмотрим реформы, направленные на то, чтобы сделать налоговую систему более справедливой (например, за счет более прогрессивного НДФЛ)", - говорится в письме.

При этом условием для реформы НДФЛ и УСН является проведение административных реформ, в том числе по обеспечению конфиденциальности налоговых данных в системах Государственной налоговой службы, как это предусмотрено Национальной стратегией доходов.

Также необходимо рассмотрение Минфином совместно с НБУ "вопроса о возможном расширении оснований для внесудебного доступа налоговых органов к информации об объемах средств, поступивших на банковские счета налогоплательщиков", говорится в Меморандуме.

Обновленный Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный. Он содержит добровольные обязательства властей страны предпринять определенные шаги.

Национальная стратегия доходов

Кабинет министров в декабре 2023 года утвердил Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы, что было одним из обязательств украинской власти перед Международным валютным фондом.

Стратегия предусматривает, что вторая и третья группы для ФОПов будут объединены в одну, а ставки налога дохода будут дифференцированными. Эта шкала будет предусматривать минимальную ставку в размере 3% для торговой деятельности и содержать градацию ставок до 17% для ряда услуг.

Минфин в марте обнародовал отчет о состоянии выполнения Национальной стратегии доходов в 2024 году и подтвердил планы по реформе упрощенной системы, которая предусматривает увеличение налогов.